La médica a cargo del área de toxicología del Hospital Provincial de Rosario, Silvia Martínez, expresó su punto de vista sobre el flamante estudio realizado por científicos argentinos, y publicado recientemente en la revista científica E Clinical Medicine, donde se avala el efecto antiviral de la ivermectina en dosis altas en adultos con Covid-19.

La especialista explicó en Sí 98.9 que la ivermectina es una droga aprobada, pero como antiparasitario, y no para el uso en casos de Covid-19. En esa línea manifestó que se debe ser prudentes en estas situaciones y hay que “tratar de informar” de manera precisa “para que la gente no salga despavorida a buscar ivermectina”. En ese sentido, es indispensable precisar que el uso de la ivermectina para Covid-19 “no está avalado porque la evidencia a su favor aún no es contundente y el número de casos en que se ha probado es muy reducido”.

Para Martínez todavía falta mucho camino por recorrer, pero tiene esperanzas en que esto pueda ser la punta de un ovillo de la cual tirar para que más adelante, con otros estudios que también avalen esta flamante presentación, se pueda dar una respuesta terapéutica que tenga uso estándar en los tratamientos. “Yo no digo que ese estudio no tenga validez, todo lo contrario”, remarcó la médica en cuanto a su posición sobre la publicación en E Clinical Medicine.

Del mismo modo, repitió su llamado a la población y fue explicita en referencia en cuanto a la automedicación, que consideró como una acción irresponsable porque que “muchas veces no se sabe bien qué se debe tomar y de qué manera”. “Vale advertir que todos los medicamentos tienen efectos secundarios y la ivermectina también. Ahora, si se necesita como antiparasitario y el médico lo recetó está perfecto”, insistió

Debido a que este medicamento es de venta libre en farmacias, muchos ante el pavor a la covid compraron y consumieron esta droga sin ningún aval médico, lo que disparó considerablemente su venta en los meses más álgidos de la primera ola. Es por eso que la toxicóloga sugirió a las autoridades que nuevamente se restrinja su venta y las farmacias “pidan una receta”, como lo hicieron durante la primera ola.

En relación al estudio reiteró que es “preliminar”, y si bien “es valioso no está avalando a que esto se use (ivermectina)”. Además dijo que “no aclara en qué dosis debe suministrase y para quién, y si se debe usar en los primeros días o en etapas previas de la enfermedad”. Es decir, según apuntó la médica, “sólo demuestra una reducción en la carga viral en la secreciones, por lo cual se deduce que es un paciente de reciente comienzo”.

Los datos del estudio

El trabajo estuvo a cargo de equipos de científicos del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Salta (IIET, UNSa), el Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (Civetan, Conicet-Uncpba-Cicpba), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Unidad de Virología y Epidemiología Molecular del Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” y fue financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y el Laboratorio Elea Phoenix SA.

El estudio arrojó que el “efecto antiviral de la ivermectina en dosis altas en adultos con COVID-19: un ensayo aleatorizado de prueba de concepto”, realizado sobre 45 pacientes con enfermedad leve a moderada, “arrojó que la administración de ivermectina a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso (el triple de lo usado habitualmente) produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección (hasta 5 días desde el inicio de síntomas)”.

Aquí el audio de la nota completa.