El sistema de salud está al límite, tanto que durante el fin de semana largo Rosario debió reubicar pacientes en otras ciudades de la región. Hasta la mañana de este martes solo quedaban cuatro camas disponibles en toda la provincia y lo más desconcertante es que no hay un horizonte de finalización, según comentó Diego Mediavilla, director del Tercer Nivel de Atención del Ministerio de Salud

“Todo lo que sirva para cortar la circulación nos va a ayudar, pero necesitamos seguir con el compromiso de los ciudadanos. Ayer (lunes) miraba la tele y desbarataron 16 fiestas clandestinas, eso nos perjudica y nos hace mal a todos. No es que nos vamos a quedar sin camas, ya no hay camas, llegamos al momento dónde decíamos qué vamos a hacer cuando no tengamos camas”, afirmó Mediavilla la provincia en dialogo con Ariel Bulsicco en Si 98.9.

Según el médico, hasta la mañana del martes, había una sola cama en el Centenario que se desocupó por un deceso como causa del covid. “Tristemente es así, hay muy poco giro de cama por alta”, remarcó Mediavilla.

En cuanto a cómo serán los próximos días aseguró que seguirá de la misma manera, que además “se está ascendiendo hasta el pico y no se sabe cuándo va a terminar”, aunque para el medico las esperanzas siguen intactas en que la pandemia afloje un poco a la brevedad. En ese sentido aseveró que ninguna región escapa a las estadísticas y que en “Córdoba y Buenos Aires la situación es similar”.

Asimismo expresó que la ministra de Salud Sonia Martorano se apoya mucho en sus dos colegas de las provincias limítrofes, pero que con eso no alcanza porque pueden recibir un paciente de Santa Fe, “siempre y cuando tengan cama”, como también sucede de manera recíproca con ellos”.

Para Mediavilla se llegó a esto porque no se jugó en equipo. “Están las fiestas clandestinas, hay gente que no nos cree y tomamos conciencia cuando el muerto es nuestro muerto, lo cual es tarde”, disparó.

