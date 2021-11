La Multisectorial Humedales (MH) de Rosario convoca a un "festival socioambiental" para exigir que se incluya en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional el proyecto Ley de Humedales con el objetivo de que no pierda estado parlamentario nuevamente. La cita será en el Monumento Nacional a la Bandera a partir de las 16.

"Conduciremos este gran barco para problematizar y sanar a los territorios de Humedales, imprescindibles fuentes de biodiversidad para nosotres y los que vendrán, grandes corredores de vida y cultura", mencionaron en un comunicado.

En este sentido, exigieron al presidente Alberto Fernández que la Ley de Humedales sea incluida entre las normativas a tratarse en Sesiones Extraordinarias en el Congreso de la Nación, "ante la inminencia de que el proyecto pierda estado parlamentario por tercera vez".

El festival incluirá conversatorios con Guillermo Folguera, integrantes del Taller Ecologista, Melisa Argento y Recicladores Urbanxs. Cool Confusion, Federico Leites y Dana Batista serán algunos de los tantos que le pondrán musica a la jornada. También habrá feria.

"Proponemos este encuentro para que, desde la alegría y la reflexión, vayamos encontrando juntes un camino hacia el Buen Vivir", concluyeron desde la Multisectorial.

Poco tiempo

La MH envió esta semana una nota al presidente para solicitar con "carácter de urgencia una demostración de apoyo concreta a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales".

Tras agregar que esto representa "una deuda histórica de la clase política para con el pueblo argentino", los ecologistas pidieron que se incluya el proyecto en el próximo período de Sesiones Extraordinarias del Congreso Nacional.

"De no ser así, cuando se oficialice la Apertura de Sesiones 2022, el proyecto de Ley de Humedales ya habrá perdido estado parlamentario (por tercera vez)", puntualizaron.

Y añadieron: "un escenario inconcebible a la luz de la destrucción de más del 40% del delta del Paraná en menos de dos años. Destrucción que es consecuencia directa de un modelo extractivista altamente contaminante".

"Un modelo carente de consenso social y con consecuencias socioambientales inestimables", resalta la MH, que por otra parte cita más adelante un informe encargado por la diputada Provincial, Lucila De Ponti (FdT), que señaló que "el 80% de los rosarinos está preocupado por la conservación de los recursos naturales y el 97,6% cree que la salud se ve afectada por el estado del medioambiente que habitan".

La MH expresó que "no concebimos un 2022 sin Ley de Humedales. Ni una democracia donde quienes nos representan no comprendan cabalmente que no hay lugar para aquellos que no priorizan el bien común por sobre el interés individual.