Talarán 18 árboles por una nueva pileta olímpica, a pesar de una ordenanza

Amigos del Parque Independencia, Protegiendo Nuestros Árboles y más de 100 vecinas y vecinos autoconvocados se plantaron para dar el alerta acerca del impacto ambiental que tendrá la construcción de una pileta olímpica en el Parque Independencia. Es que la obra implica a priori la tala de 18 árboles centenarios en la esquina de avenida Presidente Perón y Ovidio Lagos, algo que se contrapone con la premisa propia de la Ordenanza Municipal 9740/2017, que preserva ese recurso. Son palos borrachos, cipreses y otras especies que forman un mini bosque urbano y que con este emprendimiento se encuentran en riesgo. A partir de que los ambientalistas elevaron su preocupación al Concejo, en febrero pasado el parlamento local emitió un pedido de informes al Municipio y a la Provincia. No hubo respuesta.

El planteo señala que esta obra es de interés deportivo pero que debe evitar la extracción masiva de especies históricas del Parque Independencia, tratando de conservar lo mayor posible este espacio verde. En el pedido de informes se preguntaba por la cantidad de especies a extraer, saber si estas extracciones tienen su permiso pertinente, si está previsto el traslado de algún arbolado, cuál es el programa de reposición de dichas especies y dónde, y cuáles son las especies que se encuentran comprometidas, cuándo se realizará la extracción, y qué empresa o repartición municipal lo realizará.

Según este medio pudo conocer, el permiso desde Parques y Paseos fue hecho, pero los árboles no serán trasplantados porque son de gran porte, aunque no hay al momento precisiones sobre dónde será la reposición con nuevas plantaciones de árboles.

Aun no hay conocimiento de fecha, pero la concejala Julia Irigoitía aclaró en diálogo con Rosarioplus.com que “es una obra que el Gobierno provincial va a realizar porque es de su interés construir la pileta, pero no será hasta que no haya estudios de factibilidad y luego del diálogo con las organizaciones ambientalistas”.

Aunque hay preocupación en los concejales y el pedido de informes se haya realizado, ya la concejala Irigoitía aseguró a este medio que “no se volverá a debatir la ordenanza para su reforma”, aunque aclaró: “El Ministerio de Infraestructura de la provincia había pedido un estudio de impacto ambiental a la Dirección de Parques y Paseos municipal, y ésta indicó sobre la compensación que debe hacerse en caso de llevarse a cabo la extracción”. La edila que representa al perottismo en el Palacio Vasallo aseguró que “desde el Ejecutivo el compromiso es de plantar 5.400 árboles en otro sector del ejido urbano, aun a convenir”.

“Este gobierno dice que no pero se ensaña con devastar los pocos espacios verdes, son extractivistas en su manera de construcción. En la zona donde se sacarán los 18 árboles, hay un total de 120, y los que se talarán están en el centro como en una especie de bosque”, aseguró la activista Silvia Molina, en diálogo con este medio.

En abril pasado se elevó una carta al intendente Pablo Javkin y al gobernador Omar Perotti reclamando que no se avance con el proceso licitatorio, el cual aún no comenzó, pero la carta no fue respondida. Firmaron “más de 100 vecinos de puño y letra”, así como las asociaciones Amigos del Parque Independencia, Protegiendo Nuestros Árboles Rosario, Multisectorial por los Humedales, Amigos del Árbol, Paren de Fumigarnos, Marcha Plurinacional de los Barbijos, Multisectorial Paren de Fumigarnos Santa Fe, Red Argentina de Arbolado Público, Propuesta Sur, Colectivo Amaranto, Conciencia Solidaria, Asamblea Socio Ambiental, XR, El Paraná No se toca, Difusión V Funes, Rosario Animal Save, Santa Fe Fish, Mostrando lo Invisible, Viernes por el futuro, Vecinos Autoconvocados y Hermanos de los Pueblos Originarios. El diputado Carlos Del Frade elevó por su parte un pedido de informes en diciembre pasado.

La pileta de mil millones

La ordenanza que proyecta la creación del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, el Complejo de Pileta Pública Olímpica y el ISEF Nº 11 "Abanderado Grandoli", en su artículo 2.1 menciona las premisas de preservación del patrimonio arbolado: “En virtud de la política de sustentabilidad que se impulsa, en todo momento se deberá contemplar la preservación y puesta en valor del paisaje existente, tanto del entorno inmediato como de las áreas adyacentes. El diseño general del complejo deberá tomar en cuenta la presencia de estos árboles al momento de definir las calidades de ocupación de las nuevas construcciones, evitando su desmonte o puesta en peligro”.

La concejala del PJ aclaró que la construcción no será inminente porque aún restan los estudios de impacto ambiental: “No va a ser en estos días, no se va a avanzar sin los estudios ambientales ni el diálogo con las organizaciones”.

La ordenanza de la creación de la pileta fue aprobada en 2017 y no fue vuelta a debatir “ni tampoco está en carpeta del Concejo hacerlo” aclaró Irigoitía, pero allí no implicaba derribar ningún árbol. Esta no fue modificada ni actualizada, y el avance de la obra se basa en esa ordenanza, pero incumpliendo con la parte de los árboles.

La activista de Nuestros Árboles, Silvia Molina, recordó que en su momento la funcionaria de Ambiente municipal María Cantore les confirmó a los ambientalistas que no se iba a avanzar antes de los Juegos Suramericanos, y recordó que “para esos juegos se gastaron 26.300 millones de pesos en remodelar la pileta de Newell’s Old Boys para acondicionarla para esta competencia internacional, mientras la pileta que habrá ahora a pocos metros de allí será olímpica. Por lo que no entendemos la necesidad de dos piletas al lado”.

A esto se suma que el proyecto de obra implica un total de casi mil millones de pesos a las arcas provinciales, según publicó el Gobierno en su sitio oficial en octubre de 2021.

El predio donde se ubicará la pileta del CERARD se encuentra lindera a la sede de Newell's Old Boys.