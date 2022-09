Sequía y bajante: un caldo de cultivo que agrava la agonía del humedal

El subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borús, aseguró este lunes en Sí 98.9 que la situación en el río Paraná, que si bien mejoró en su caudal, registra una bajante histórica desde hace meses, según el especialista la "perspectiva climática no nos favorece para nada y la sequía continuara, por lo pronto las posibilidades de lluvias serán escasas”, dijo.

“Esto no tiene visos de terminar porque la situación porque el clima no ayuda ni ayudará en los próximos días, mejor dicho en los próximos dos meses. La perspectiva climática, tanto en lo que hace a las lluvias como al nivel de río, no hay un panorama positivo, por lo menos desde esta fecha al 30 de noviembre”, lamentó.

En cuanto al nivel del agua del río dijo, siendo optimistas y comparando con enero de este año donde los niveles eran cerca de cero, hoy se está en 1.24 metros, pero por debajo del límite de aguas bajas.

“Estamos cumpliendo tres años de sequía que dan lugar a esta bajante”, señaló Borús. “Son tres fenómenos de La Niña seguidas y de esto no tengo registro de algo así. Tenemos que esperar que esto termine, pero por ahora está en puntos suspensivos y para tener una idea en una conclusión de hasta qué punto esto tiene que ver con los ciclos y evolución natural del clima o el cambio climático”, dijo luego.

Asimismo, desde su mirada, alegó que se empezará a ver algunos cambios entrado el verano con graduales cambios hacia la normalidad. “Por ahora eso está muy lejos y debemos acostumbramos a los niveles fluviales bajos, como también la falta de lluvias que mejoren la situación como para evitar los incendios”, insistió.