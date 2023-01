La subsecretaria de Agroalimentos de la provincia de Santa Fe María Eugenia Carrizo dijo este lunes que en varias zonas del norte provincial hay una faltante considerable de agua, y que además hay una necesidad concreta de contar con ese recurso de calidad para el consumo humano.

En esta catástrofe productiva y ambiental se desembolsó para el norte provincial casi 320 millones de pesos en créditos a tasa cero para los productores algodoneros y ganaderos. También se está trabajando en una asistencia económica que se va a canalizar a través de la Sociedad Rural de Vera a los fines de poder de abordar todo lo que es el acarreo de agua.

“Estamos pensando en otorgar el acarreo gratis para productores ganaderos de hasta 400 cabezas. También estamos terminando de hacer entrega de un subsidio de $100.000 para los pequeños productores que tienen menos de 50 cabezas de ganado bovino. Además seguimos trabajando para fortalecer todo el sistema cisternas y gestionando 15 nuevas para distintas comunas y municipios del norte provincial", puntualizó Carrizo. Y precisó: "Si tenemos que hacer un termómetro la peor situación hoy está focalizada en el departamento Vera y parte de 9 de Julio, no así tanto en General Obligado”.

Sobre la apertura de la represa Itaipú, que puede regularizar en parte la cuenta del Salado, dijo que la realidad es que aguas arribas tampoco “hay tanta agua, ya que se habla de un fenómeno generalizado en toda la Pampa húmeda y casi toda la Argentina”.

En cuanto a la cría de ganado, Carrizo adujo que la falta de agua además repercute en las pasturas que no se renuevan lo que afecta la salud de los animales. Un caso testigo de esta grave situación fue en la localidad La Guampita del departamento Vera, donde no se pudo hacer el remate de ganado porque las vacas no podían mantenerse en píe. “La situación que viven los productores es extrema y, a pesar de las promesas, la ayuda estatal tarda en llegar y no es para todos”, denunciaban.

En torno a la agricultura la situación es similar, el maíz de primera no se sembró y los productores apuestan al maíz de segunda aun esperando que llegue alguna lluvia. “Esto empeora notablemente el escenario productivo”, lamentó la funcionaria y advirtió que en el caso de los cultivos de soja “Habrá que ir viendo la evolución y si finalmente las lluvias acompañan”.

“Las proyecciones indican que a fines de febrero el efecto de La Niña se podría estar retirando y con eso tener alguna posibilidad de que algunos cultivos de soja puedan desarrollarse de manera regular o normal, pero dependemos del clima lamentablemente", pronosticó Carrizo.