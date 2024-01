Apenas la lluvia amainó un poco, el comité de emergencia municipal se reunió en la sede de Defensa Civil, con el intendente Pablo Javkin allí presente. En ese marco, alertaron que aunque la lluvia haya cesado de a ratos, se esperan ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros horarios en la tarde.

Será la forma en la que se despejará la tormenta, pero bastará para que el alerta naranja se mantenga por estas horas.

De acuerdo con esta situación, Defensa Civil recibió 160 reclamos aproximadamente, en su mayoría por árboles caídos y otras circunstancias conexas, como el derribo de cables aéreos.

“En general, los reclamos tienen que ver más con el arbolado que con anegamientos. Estamos con 10 cuadrillas en la calle, y trabajando en coordinación con Aguas Santafesinas”, dijo el intendente.

Es que, aseguró, la altura del río superó la salida de desagües, por lo que el drenaje de tanta lluvia demorará en completarse.

“Pedimos que quien pueda no salir, no salga. Al menos hasta que pase el pico de la tormenta, que no incluye solo la lluvia sino los vientos posteriores. Estamos dentro de alerta naranja en el epicentro y cumpliéndose”, indicó.

Javkin reveló que hasta media mañana se habían precipitado 90 milímetros de lluvia. “Son anegamientos históricos -deslindó- que se complican con el río alto, pero todo será afrontado. Solo pedimos a la gente disminuir la circulación, o evitarla si se puede”, recomendó.

“Pedimos prudencia a la tarde porque va a limpiar con viento fuerte, el agua afloja la tierra y hay que tener precaución con los árboles”, finalizó.