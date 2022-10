Este domingo, los recolectores de residuos que prestan servicios en la empresa Sumar, lanzaron una sorpresiva medida de fuerza que comenzará a regir a partir de las 21 y por tiempo indeterminado. La acción gremial es en solidaridad con dos trabajadores que fueron detenidos al no darse cuenta que dentro de uno de los contenedores que iba a ser volcado dentro del camión yacía una persona durmiendo. Por suerte esta persona pudo ser detectada por el chofer del vehículo quien rápidamente reaccionó. El hombre en cuestión fue rescatado por Bomberos y debió ser trasladado al Hospital de Emergencias Celemente Álvarez (Heca).

La confusa situación se dio en la mañana de este domingo en calle Constitución al 1800. Según un comunicado del gremio al llegar a ese lugar uno de los trabajadores se bajó, revisó los contenedores y al no notar nada raro el camión comenzó con su trabajo de levantar el contenedor, “por fortuna, el conductor pudo ver en las cámaras del camión que una persona había caído dentro de la tolva y paró la compactación”.

Al momento se llamó a la policía que llegó con una dotación de bomberos para rescatar a la víctima, del cual no se conoce la identidad, pero se trataría de un joven de unos 30 años. El hombre en cuestión sufrió algunas lesiones no considerables, igualmente fue trasladado al nosocomio para su evaluación. A los empleados de recolección implicados se les abrió una causa por lesiones, actitud que generó la disconformidad del gremio que convocó de inmediato a una medida de fuerza con quite de tareas a partir de la noche de este domingo y que afectará a gran parte del centro de la ciudad.

“Siempre pasa lo mismo. Es cada vez más frecuente encontrar gente durmiendo dentro de los contenedores, pero es el Estado, tanto municipal como provincial, el que tiene que evitar que esto suceda. No podemos permitir que se les abran causas judiciales a los recolectores porque no pudieron prevenir que alguien terminara dentro de la tolva del camión”, marca el comunicado de Recolectores.

Además, se avisó desde este gremio que de no “dar marcha atrás con la medida judicial en las próximas horas se plegarán a la medida de fuerza otras empresas que cubren otros recorridos en la ciudad”.