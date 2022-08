El observador sostuvo que la solución no llegará desde la gestión política por los intereses económicos que conlleva la explotación agrícola ganadera. En diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9, Massi reflexionó que "la dirigencia no ve el problema porque su visión va en contra de las soluciones, coincide en que en el humedal haya este sistema de producción".

Massi recordó que hace unos meses los gobiernos de las provincias se reunieron en el Cofema donde "modificaron el proyecto de Ley de Humedales sacando la mitad de los artículos, entre ellos las prohibiciones, la moratoria, las cuestiones sobre la participación popular en la gestión de los humedales".

Según el especialista "la decisión política es que ahí hay que producir y no molestar al productor. Fijate que nunca algún dirigente de ningún partido va a confrontar con el modo de producir en los humedales. Ninguno dijo que hay que dejar de quemar y poner vacas ahí porque nadie se quiere pelear con un sector que en nuestra provincia es la principal actividad económica".

Y finalizó: "En estos casi tres años de quemas no escuché a ningún dirigente político decir algo sobre esto. Los dirigentes e incluso el gobernador están en silencio. No lo discuten y no lo nombran".

Escuchá la entrevista completa: