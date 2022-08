El referente del Observatorio Ambiental de la UNR Matías De Bueno destacó sobre el rol de los gobiernos provinciales en las responsabilidades para frenar las quemas en las islas entrerrianas que desde el pasado fin de semana volvieron a hacer imposible la vida. Según el especialista son los tres gobiernos los que deberían crear un poder de policía como solución.

“Insisto en la creación de una fuerza interjurisdiccional de protección del humedal, con acción preventiva e inmediata y monitoreo constante sobre el territorio”, dijo De Bueno en diálogo con Perry Maison y Mariana Soto en Sí 98.9.

Sólo el domingo pasado se desataron las quemas en unas 2.500 hectáreas frente a Rosario, “y el viento del este trajo las columnas de humo como no ocurría hacía tiempo, pero a su vez hubo también quemas frente a San Nicolás y a San Pedro. Entre los tres lugares, se quemaron son unas 10 mil hectáreas”, precisó.

En torno a su propuesta del poder de policía desarrolló: “Existen autoridades de aplicación que deben resolver el problema, y estas solo plantean que harán denuncias a la Justicia. Y las autoridades de aplicación son los Ministerios de Ambiente de las tres provincias. Se deslindan de la responsabilidad, y los que van a la Justicia van contra los dueños de los terrenos donde se queman”.

Recapituló que “hay acciones penales en juzgados federales en Entre Ríos, otras son en Tribunales provinciales por el daño en la salud, hay amparos en la Corte Suprema sobre los dueños de los campos y quienes encienden el fuego. No hay imputados todavía, y mientras tanto, son las provincias las que deben gestionar los recursos naturales”.

La propuesta del funcionario ambiental de la UNR es que “se haga una policía interjurisdiccional en el territorio que permita capturar a los responsables que realizan las quemas, una fuerza que actúe en cualquiera de los territorios donde hay fuego. Es algo absolutamente posible. En el último encuentro del COFEMA se conoció que que hay 50 millones de dólares disponibles para esta problemática”, aseguró y para ello lanzó: “Se deben reunir los tres gobernadores y sumar voluntad política”.

Dotar los faros con recursos

Recordó que ya se cuenta con prefectura, gendarmería y fuerzas provinciales, y entonces la propuesta de una fuerza interjurisdiccional la pensó con equipamiento de los faros de contención. “Podemos conformar una nueva fuerza especializada que esté al servicio de los humedales del Delta. Lo que planteamos es terminar de dotar los faros de conservación como verdaderos destacamentos, y que no sean solo una columna con cámaras” que recaben información de cada incendio.

Aseguró que “en el proyecto creado por Ambiente de Nación, estos faros tenían un fuerte equipamiento con tecnología con lanchas, caballos, drones, y dotarlo de personal al servicio del Delta. Que estén para detener a quienes realizan el fuego en el momento. Para apagar el fuego están los brigadistas nacionales y los bomberos de las provincias.”.

Las persistentes quemas son producto según recapituló del “fracaso de la justicia por no lograr una sola imputación, solo la medida cautelar de la Corte Suprema de la Nación que en la práctica no se cumplió. El legislativo no aprueba la ley de humedales y no se pone de acuerdo en hacerlo. El Ejecutivo que debe gestionar la prevención tira la pelota a otro”.

Escuchá la entrevista completa: