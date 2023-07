El Taller Ecologista y el Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la UTN-FRRo presentarán en el Concejo un proyecto para incorporar energía solar en las nuevas construcciones. La iniciativa tiene respaldo del Ejecutivo y es el fruto de más de dos años de trabajo y debates. Ahora deberá pasar por comisiones antes de llegar al recinto. La propuesta busca involucrar tanto al sector público como privado, complementándose, y cuenta con el apoyo de importantes actores, como la EPE y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).

Rosario ya cuenta con una ordenanza inicial (Nº 8757/2011), que sólo contempla el uso e instalación de energía solar en edificios públicos. El presente proyecto busca extender esta regulación al sector privado, de manera que cualquier nueva construcción deberá incluir energía solar, ya sea térmica o fotovoltaica, o ambas. En otras palabras, tanto el sector público como el privado estarán obligados a elegir una de estas dos tecnologías, o ambas, e incorporarlas en sus proyectos, de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos en el proyecto.

Ignacio Arraña, ingeniero eléctrico de la UTN y miembro del Espacio de Soberanía Energética del Taller Ecologista, explicó a Rosarioplus.com que esta ordenanza es la primera de su tipo en Argentina y permitirá discutir sobre el impacto que tendrá no solo en la ciudad, sino también en todo el país. Además, destacó la importancia de replicar la medida en otras localidades. "Si pudiéramos instalar paneles fotovoltaicos en todos los hogares, generaríamos un gran impacto, pero esta norma solo aplica a los nuevos inmuebles que se construyan", señaló Arraña.

"Ya hemos finalizado la redacción del proyecto y nos hemos reunido con los actores involucrados, incluyendo la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad, quienes nos brindaron sus comentarios y sugerencias. Sin embargo, nos encontramos con una demora inesperada. Hace dos semanas que estamos esperando que sea presentado, y desconocemos las razones de esta demora. Dado que se trata de un proyecto del Ejecutivo, existe la preocupación de que, en caso de que haya cambios en las autoridades de la ciudad debido a las elecciones, el proyecto no avance y todo el tiempo y esfuerzo invertidos resulten en vano", advirtió el representante de la organización ambientalista.

En Argentina, la Ley 27.191 establece que el 20% de la demanda de energía eléctrica debe provenir de fuentes renovables. Actualmente, el sector de energías renovables representa el 14% de la matriz energética, pero la falta de infraestructura dificulta alcanzar el objetivo establecido.

A pesar de no haberse adherido a la norma federal, la provincia de Santa Fe logró avances significativos en la generación distribuida, aunque no necesariamente bajo la Ley 27424. Por esta razón, no se incluye en el informe mensual de avances compartido por la Secretaría de Energía, donde la provincia de Córdoba lidera el ranking nacional con 497 usuarios-generadores y una capacidad de 7.819,7 kW.

Sin embargo, en Santa Fe ya hay aproximadamente 800 usuarios-generadores que suman cerca de 5 MW instalados. El sector residencial tiene la mayor participación en términos de cantidad de usuarios-generadores (60%), mientras que el sector industrial tiene la mayor potencia operativa (40%).

Rosario cuenta hoy con el Programa Energía Renovable para el Ambiente (ERA) del Estado santafesino,que tiene 26 sistemas fotovoltaicos conectados de un total de 171. Para participar en este programa, es necesario ser cliente de la EPE o de cooperativas eléctricas adheridas y generar energía a partir de fuentes renovables. También existe el programa Prosumidores, que tiene 119 sistemas fotovoltaicos conectados de un total de 509. Al igual que en el Programa ERA, en Prosumidores es necesario ser cliente de la EPE o de cooperativas eléctricas adheridas para poder generar energía renovable. Por último, también está disponible el programa Conex en Paralelo, el cual tiene 19 conexiones de un total de 94. En este programa, los participantes pueden conectar su sistema de generación de energía renovable a la red eléctrica, permitiendo la inyección de energía excedente.

Termotanques solares, baratos y accesibles

En el mundo, hay ciudades donde se estima que hay un sistema de termotanque solar instalado cada dos habitantes. En Argentina, este sistema tiene un gran potencial natural, debido a su alta radiación solar, superando a países europeos que han avanzado significativamente en el uso de energía solar.

"El calentamiento de agua sanitaria en los hogares es uno de los mayores consumos de energía. Lo novedoso de esta ordenanza es que no solo promueve el uso de energía solar térmica, sino que también incluye la implementación de sistemas de paneles fotovoltaicos", explicó Arraña. "Actualmente, en Argentina ya se están fabricando paneles fotovoltaicos, pero tenemos una ventaja en cuanto a los calefones, que se vienen produciendo en el país desde hace 38 años y son una tecnología económica y altamente eficiente (con un costo aproximado de 500 mil pesos)".

¿Cómo funcionan los paneles solares?

Los paneles solares son dispositivos que utilizan la energía del sol para generar calor o electricidad. Hay dos tipos principales: los colectores solares, que producen agua caliente utilizando la energía solar térmica, y los paneles fotovoltaicos, que generan electricidad a partir de la radiación solar que incide sobre sus células fotovoltaicas.

¿Cuáles son las ventajas?

Es una fuente renovable y limpia. La energía solar es una alternativa sostenible que reduce la huella de carbono y no produce gases de efecto invernadero ni contaminación.

El usuario ahorra en la red pública, reduciendo así el costo mensual de la factura de luz. Las viviendas y empresas con paneles solares suelen tener dos instalaciones (energía convencional y solar), lo que les permite utilizar una u otra según sea necesario. Dependiendo de la provincia y el municipio en Argentina, se puede vender el excedente de energía generada por los paneles solares a la distribuidora eléctrica, lo que contribuye a reducir aún más la factura de luz.

¿Cuáles son los electrodomésticos recomendados para utilizar?

Los electrodomésticos deben ser de categoría A o superior (A+, A++), ya que son los más eficientes y consumen menos energía. No es necesario reemplazar electrodomésticos antiguos, pero es importante utilizarlos de manera más eficiente para evitar tener que recurrir al uso de la red eléctrica, grupo electrógeno o baterías, dependiendo del tipo de sistema solar disponible.