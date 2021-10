El juez de Primera Instancia de San Lorenzo Carlos Gazza decidió que no cierre la causa por contaminación de la Petroquímica Capitán Bermúdez, y rechazar el pedido de prescripción de la defensa. Aquella resolución de nulidad había sido dictada por el juez Juan José Tutau de marzo de 2019, al haber declarado abstracta la cuestión penal bajo la orden del ex fiscal regional Patricio Serjal, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por la causa de juego clandestino.

“El tribunal entiende que no es necesario demostrar que dicha acción (cerrar el caso) resulta peligrosa, en este caso el grado de contaminación es tan evidente y tan elevado que el peligro estuvo y está latente sobre toda la comunidad, afectando derechos supraindividuales y que de forma indirecta afecta a cada individuo en particular no alcanzando solamente la voluntad de sanear”, explicó el parte del MPA sobre los fundamentos del juez Gazza.

El pasado 23 de septiembre en la última audiencia por el juicio oral por daños ambientales contra la ex Petroquímica de Capitán Bermúdez, los fiscales a cargo de la causa, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, consideraron que el cierre de la causa debe ser catalogada como “nulo o ilegal”, debido a que hubo favoritismo político para beneficiar a la empresa. Y al respecto, el letrado que representa a Petroquímica Bermúdez, sostuvo que no debe reabrirse la causa porque no hay pruebas de que se haya producido un daño ambiental.

De esta manera siguen en la mira de la causa los hermanos Taselli y su socio Matías Gallegos, los tres propietarios de la empresa, así como también el fiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini, que contrarió el decreto del ex gobernador Miguel Lifschitz que le pedía investigar el delito de contaminación, y el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal.