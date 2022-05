La Cámara Penal de Paraná ratificó un fallo que no reconoce al empresario Carlos Mariani los derechos sobre 800 hectáreas en las islas entrerrianas que corresponden ala Municipalidad de Rosario. Lo acusan de faltar a la verdad en sus planteos. Las tierras en cuestión fueron donadas por el filántropo Carlos Deliot a la ciudad en los años '40.

Romina Araguas, abogada e integrante del Paraná no se Toca, explicó en Sí 98.89 que Mariani ocupó las tierras de hecho, tras, supuestamente, comprárselas a un lugareño llamado Ambrosio Flores. La Justicia, por su parte, indicó que no le corresponde el derecho de usucapión porque no está demostrado que haya vivido ahí 20 años y tampoco hay prueba que acredite que Flores haya estado en posesión real de las tierras que le cedió a Mariani. Cabe recordar que a este empresario se le secuestraron maquinarias que utilizaba para hacer terraplenes en los humedales para cortar los arroyos.

Con este fallo, la Municipalidad tiene que hacer el trámite de reivindicación, ya que por ley le corresponde el terreno. De esa manera se desalojaría a Mariani efectivamente.

La nota completa: