Una mujer de 51 años que estaba internada con el 40% del cuerpo quemado se convirtió anoche en la segunda víctima de los incendios que afectan desde hace una semana en la comarca andina.



"Hay dos víctimas fatales, un trabajador rural que fue encontrado calcinado y una persona que estaba internada en el hospital de Bariloche y que lamentablemente falleció", dijo el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en declaraciones a Télam.



Se trata de una de las pacientes que fue hospitalizada con quemaduras graves e identificada como María Briones, conocida como "Maruca" en la "Eco Aldea", un asentamiento ubicado en la zona de Las Golondrinas, jurisdicción de Lago Puelo, sobre el extremo noroeste del Chubut.



La víctima de 51 años murió este sábado en Bariloche, donde había sido trasladada de urgencia por las graves heridas que exhibía en un 70% de su cuerpo.



"Confirmo que la paciente trasladada falleció porque tenía además algunas dificultades preexistentes", confirmó el ministro de salud del Chubut, Fabián Puratich.



La muerte de la mujer había sido informada el sábado por la noche por el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, en una conferencia de prensa.



Otro paciente en estado grave aguarda ser trasladado desde Bariloche. Según confirmó Puratich, José Luis Rivero, de 53 años, había sido internado en principio en Esquel pero de allí se decidió su traslado a la localidad rionegrina de Bariloche donde "fue compensado, curado y se lo prepara para trasladarlo a Buenos Aires".



Con el fallecimiento de María Briones se eleva a dos el número de víctimas fatales teniendo en cuenta el poblador rural de la zona de El Maitén, Sixto Garcés (50) quien fue encontrado el jueves con su caballo "pichero" y su perro carbonizados en proximidades de una zona conocida como "Buenos Aires Chico" donde está la estancia de la cual era puestero.



Oriunda de Las Golondrimas, la mujer fallecida era madre de una trabajadora municipal del área de tránsito y estaba internada desde hacía varios días en grave estado.



"El fuego llegó muy rápido, no nos dio tiempo a nada", contó Jorge, vecino de Las Golondrinas, quien vivía al lado de la casa de "Maruca".



El hombre, quien tenía un taller metalúrgico, perdió todo en el incendio. "Era un emprendimiento familiar que teníamos con mis viejos y mis hermanos que llevamos durante años, todo fue muy rápido, no nos dio tiempo a nada, si no salíamos nos quemábamos nosotros", aseguró en declaraciones a TN.



En tanto, las diez personas que permanecían desaparecidas, fueron encontradas ayer, según informó Cabandié.