Los habitantes de la isla entrerriana El Espinillo frente a Rosario tienen un problema considerable de higiene en su ecosistema ya que ni el gobierno entrerriano ni el municipio victoriense se ocupan de realizar esa tarea de mantenimiento saludable.

Esta problemática, sumada a que son familias con pocos recursos como para cruzar sus residuos hacia Rosario, fue detectada por la organización Amigos del Río (asociación civil que asiste a isleños), y de esta forma comenzó a colaborar con diferentes estrategias para mejorar el hábitat de los isleños. Ahora es la oportunidad de ciudadanos rosarinos para que en una jornada organizada por Lazos Rosario, este sábado de 9.45 a 15, den una mano en la recolección, y nada menos que en el marco de un movimiento internacional llamado Mitzvah Day.

En diálogo con Rosarioplus.com, Belén Faerman, de Lazos Rosario, relató: “En esa isla viven 120 personas. Son muchas familias que generan mucha cantidad de basura y no tienen medios para cruzar a Rosario, ni lanchas ni el dinero para pagar el cruce. Entonces buscamos generar un cambio de costumbres con ellos, como crear un compost, con ayuda municipal y de ingenieros. Ese compost les reduce la cantidad, haría que la basura no se les pudra y no la deban trasladar luego en ese estado de podredumbre”.

La movida para este sábado es libre y gratuita, con cita para cruzar a las 9:45 de la mañana desde Guardería Náutica de Rosario Central. Puede sumarse toda persona mayor a 18 años, llenando un formulario de inscripción online con cupos limitados.

Las organizaciones ya vienen colaborando al instalar en el territorio tachos de más de 20 litros, ya que los isleños “nunca tuvieron tacho en su vida, y ahora van a tener. Desde que los instalamos, los campos que rodean sus casas ahora están mucho más limpios”, aseguró Belén entusiasmada: “Eso se logró solo en una semana, y fue mucha la diferencia. Nosotros cruzamos cada semana a la isla para ayudar y vimos esa diferencia”.

Además se capacitó a los habitantes del Espinillo a achicar y fragmentar las botellas para cruzarlas más fácilmente después a la ciudad, colaborando junto al compost a disminuir los residuos que los isleños generan.

Los que sean de la partida podrán llevar frutas o alimentos que no impliquen luego un residuo plástico o no biodegradable. Asimismo, se le pedirá a los asistentes que lleven una botella para cargar agua de los bidones que suministrará la organización. Las bolsas para recolectar la basura que se usará son de arpillera, los pinches son ramas de las mismas plantas isleñas, y los guantes los brindará la Municipalidad de Rosario.

Sobre la movida internacional

‘Mitzvah’ en hebreo significa una buena acción, y ‘day’ en inglés significa día. Sumado a ambos significa "destinar un día a realizar una buena acción". Bajo ese concepto, en Rosario habrá este sábado una movida que es parte de un movimiento en diferentes países del mundo, que desde 2005 siempre en noviembre, se dedica el tiempo a mejorar algo en la sociedad. Fue fundado en Reino Unido en 2005, y desde entonces mas de 40 mil personas en el mundo son parte cada noviembre, desde Australia, Israel, Sudáfrica, Estados Unidos y muchos países de Iberoamérica.

De esta forma, Belén explicó que “es un día para ser parte de un movimiento internacional que permita generar un impacto social, donar nuestro tiempo a través de buenas acciones”, y consultada sobre la causa de esta convocatoria, aseguró: “Queremos darles la oportunidad a la gente de la comunidad que tengas un nuevo comienzo del 2022 sin tanta basura, con tachos, con nuevas opciones y costumbres”.

Un pedido de ayuda municipal

Belén Faerman relató que además de las acciones que se vienen llevando a cabo desde Amigos del río y Lazos Rosario, éstas tuvieron algunas reuniones con la Municipalidad de Rosario para “que encuentren la forma de retirar la basura semanalmente para resolver su situación de que no tienen como cruzar su basura”.

El objetivo es “encontrar la forma de comprometerlos en los sectores comunes, como la canchita de futbol de los chicos, para que sus tachos sean vaciados y cruzados de forma habitual”, aseguró la referente de Lazos Rosario.