Tras la denuncia realizada este martes por un grupo de médicos pediatras autoconvocados, en la que se reveló la escasez de insumos médicos y la internación de pacientes en consultorios sin las condiciones adecuadas debido al cierre de algunos servicios en hospitales, la ministra de Salud, Sonia Martorano, se vio en la necesidad de responder a estas acusaciones. La funcionaria sostuvo que no hay escasez de insumos médicos, sino todo lo contrario, ya que hay un excedente de los mismos. Además, afirmó que tampoco hay falta de oxígeno, y que decir lo contrario es “alarmar innecesariamente a la población”.

Según la funcionaria entrevistada, la confusión acerca de la desaparición de las 26 camas pediátricas en el Hospital Centenario se generó durante la pandemia, cuando estas fueron trasladadas al Hospital de Niños Zona Norte que anteriormente contaba con 33 camas y con la habilitación de una nueva sala pasó a 66 en total. Martorano aclaró que esas camas no desaparecieron, sino que fueron trasladadas al Zona Norte. Asimismo, desmintió los rumores que el Centenario deje de tener un servicio de pediatría.

"Sin embargo, esto no significa que no estemos haciendo grandes esfuerzos para reabrir la sala de pediatría del Hospital Centenario. Esta medida nos permitirá contar con más camas y cumplir con una deuda pendiente con la institución, ya que allí también funciona la facultad y es una unidad de formación. En este sentido, recientemente hemos mantenido una reunión con las autoridades del hospital para buscar alternativas que permitan utilizar una sala con oxígeno de manera rápida y efectiva para atender a los pacientes pediátricos", adelantó.

Reforzando su relato insistió que durante la pandemia, se decidió trasladar las camas del Hospital Centenario al Zona Norte debido a la falta de espacio para internar a personas mayores, donde además, se cerró la terapia de pediatría del Hospital Provincial y se llevó también al Zona Norte, ya que la internación pediátrica había disminuido significativamente debido a que los niños permanecían en sus hogares sin asistir a la escuela, lo que redujo la circulación de virus respiratorios.

Asimismo informó que el servicio del Hospital Provincial fue restituido y actualmente su terapia pediátrica se encuentra en funcionamiento con un total de 21 camas generales, y se está evaluando la posibilidad de destinar algunas salas de atención de adultos para el uso pediátrico.

Por otro lado hizo un llamado de alerta: “Necesitamos más pediatras y esto si sigue así en cinco años va a ser gravísimo. Es un problema estructural porque la gente no elige formarse en pediatría y quienes siguen esa especialidad no quieren hacer guardias porque no es rentable”.

“Hay alta demanda, hay reuniones entre todos los niveles del sistema de salud para poder responder, incluso muchos niños fueron derivados al sector privado. Se está rearmando la red como se puede, entre los tres niveles, para dar atención. Pero quiero aclarar que esto está pasando en el país”, añadió.