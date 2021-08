Los kayakistas rosarinos marcharon al Congreso por la Ley de Humedales

La Multisectorial Humedales llegó con su reclamo este miércoles a la tarde al Congreso con la caravana de kayaks que se inició hace una semana en Rosario y navegó por la cuenca del Río Paraná. Exigen el tratamiento del proyecto de Ley de Humedales.

Marina Montivero, una de las participantes de la travesía, recordó en diálogo con Sí 98.9 que "desde el año 2013, con el primer proyecto, la vienen cajoneando". "Esperamos que este sea el momento", deseó.

La caravana de más de 60 kayakistas pidió a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda e Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros, que continúen tratando el proyecto unificado.

"Arrancamos el miércoles pasado muy temprano desde la Rambla Catalunya de Rosario. Estuvimos remando a lo largo del Paraná, bajando del norte hacia el sur, pasando por las distintas localidades a lo largo de su rivera", detalló Montivero.

En ese sentido, la kayakista destacó que la caravana "no hubiese sido posible sin un grupo operativo por tierra de algunas compañeras y compañeros de la Multisectorial que nos esperaban en cada punto de llegada".

Según contó a Hoja de Ruta, remaban aproximadamente tres horas durante la mañana hasta el mediodía. Después comenzaban nuevamente a la tarde hasta que se ponía el sol. "Hubo también muchas agrupaciones socioambientales hermanas que nos fueron recibiendo en cada punto", resaltó.

La Multisectorial Humedales y las distintas agrupaciones los esperaban con un plato de comida caliente y las carpas listas para pasar la noche.

Sobre la travesía, Montivero indicó que se quedaron "impactados" con el estado del río Paraná. "Desde hace mucho tiempo vienen las quemas y ha quedado muy evidencia desde el año pasado", sostuvo.

Y agregó: "Desde Rosario a Tigre no paramos de encontrarnos con los grandes monstruos de las industrias, las cerealeras".

Desde temprano la Plaza de Mayo recibió a la caravana de más de 60 kayakistas y se sumaron varias organizaciones más y ciudadanos que quisieron decir presente en este día clave en la lucha por la protección de los humedales.

"El proyecto de ley que tiene que pasar por esas comisiones ya fue enflaquecido. Pedimos que no la sigan limpiando más. Que tenga el tratamiento que necesita tener para poder hacerla efectiva. Que no suceda como con la ley de Bosques, que en este momento no puede ser efectiva por la falta de respuesta", argumentó la rosarina en diálogo con Fede Fritschi y Barbi De Salvia.

Además, aprovecharán el año de elecciones para "apretar un poquito más para poder tener alguna respuesta más certera".

"Si no es ahora hay que seguir sosteniendo la lucha y el reclamo porque el río y las islas hay que cuidarlo por nuestra salud y por todo", concluyó Marina Montivero. Una vez más las organizaciones, en este caso socioambientales, vuelven a hacerle un pedido concreto al Congreso de la Nación: que sea ley.