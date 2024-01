Los mosquitos de esta temporada son particulares, distinto a los viejos y mal conocidos que pican, molestan por la noche mientras se duerme, y atacan de imprevisto. Esta nueva ola que en la última semana se cebaron, sobre todo este miércoles, vienen del campo y no les gusta la ciudad. O eso parece.

El director de Vectores, Carlos Tasinato, recibió a la prensa para dar detalles sobre los refuerzos de operativos que realiza la Municipalidad para controlar mosquitos.

"Este mosquito no tendría nada que hacer en la ciudad a diferencia del culex, es más bien rurual, no ingresa al domicilio como el común", explicó. Es cierto, no son ávidos para ingresar por hendijas de la ventana y terminan durmiendo afuera. A simple vista se los nota más grandes, más resistentes para matar, y cuando pican dejan un dolor más intenso. Curtidos del campo.

“Se lo emparentó como transmisor de la fiebre equina pero está muy circunscripta a lugares muy específicos con combinaciones determinadas como presencia de equinos, aves migratorias, arbóreos particulares”, sostuvo el funcionario.

El mosquito está sujeto a las condiciones ambientales y ahora existen temperaturas altas con combinación de humedad. De todas maneras se potenció por el fenómeno Niño, que cargado de agua, pero creen que enero puede ser algo más seco y con mucho calor y eso puede hacer bajar la población.