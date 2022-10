Intendentes y presidentes comunales de la Costa del Paraná, entre los que se encuentra el rosarino Pablo Javkin, emitieron este martes un comunicado conjunto reclamando el tratamiento de la ley de Humedales en el Congreso. Sobre esta presentación, el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti dijo en Sí 98.9 que cuando no afecta el humo “nos olvidamos de todo”. En el sentido, sobre el trabajo de los intendentes costeros, señaló que no se trata de una cuestión partidaria y que en este momento “todos deben poner el pecho”.

“Después de todo lo que charlamos cuando fuimos a Buenos Aires para la Ley de Humedales, comenzaron que no estaba los consenso y empezaron a ver cosas que no habían visto y hoy tenemos el temor que esto quede encajonado nuevamente y pierda estado parlamentario”, lamentó. En ese sentido, dijo que la ley no es una solución inmediata, pero es necesaria y sostuvo que se está dilatando el tratamiento de la ley por "los intereses que representa".

“No nos oponemos a la actividad productiva, solo queremos que esté controlada”, expuso y se preguntó por qué los productores no quieren ser controlados. Berti indicó luego que si no hay controles, en los meses próximos se volverá a lo mismo. “No nos podemos hacer los distraídos”, marcó e instó a los diputados a que de una vez por todas fijen posición.

“Es hora de decir basta, dejen de tomamos el pelo”, lleva como título del documento. “Mirar para otro lado es lo que no debemos, y no haremos. Mientras quienes se comprometieron a tratar la ley de Humedales priorizan, al menos eso parece, el interés económico de unos pocos por encima de la salud y la vida de nuestras poblaciones”, sostiene.

“No aceptamos más excusas. No más fuego, no más humo, no más aniquilamiento de nuestra flora y fauna, queremos calidad de vida. Insistimos con la necesidad de que no se produzcan nuevos focos de incendio en nuestros humedales, para lo cual deberán seguir interviniendo las distintas fuerzas nacionales hoy presentes, no solo en la prevención sino también, en la detención de los responsables”, añade el comunicado.

