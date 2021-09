La Multisectorial por los Humedales le contestó este viernes a Julio Rodríguez Signes, el fiscal de Entre Ríos que había dicho que la culpa de los incendios en las islas es por los rosarinos y el uso "inadecuado" de los espacios naturales. "¿En serio cree que vamos a creer que esto es causado por kayakistas que se olvidan un fogón prendido?", le retrucaron en una carta que hicieron pública los militantes que vienen reclamando hace tiempo una ley que proteja al río Paraná.

En otro párrafo del mismo documento, desde la Multisectorial le plantean al fiscal: "Por supuesto que algunos de los imputados en las causas son rosarinos. Dueños legítimos o usurpadores de terrenos en islas, grandes empresarios inmobiliarios y ganaderos que prenden

fuego la vida para llenar sus cuentas bancarias. Si, algunos de ellos son rosarinos. Y otros son

entrerrianos, y otros bonaerenses. ¿En serio usted cree que la localidad del imputado le quita a

ustedes responsabilidad cuando son ustedes los que no controlan, no multan, no ven, no encuentran, no apagan y encima habilitan actividades productivas sobre la tierra arrasada?".

En la misma carta, los integrantes de la Multisectorial Humedales Rosario informan que este martes 21, junto con Salvemos los Humedales de Villa Constitución, presentaron un pedido para que Omar Perotti y Pablo Javkin denuncien penalmente al gobernador de Entre Ríos y al Intendente de Victoria por su inacción y complicidad frente a la destrucción sistemática del Delta del Paraná. Fue ante dicha solicitud que el fiscal Julio Rodríguez realizó las polémicas declaraciones a la prensa de su provincia, asegurando que Entre Ríos "no tiene ninguna responsabilidad jurídica sobre los incendios".

"El 83% del Delta del Paraná son humedales entrerrianos. ¿No es motivo suficiente para hacerse cargo?", cuestionaron desde la Multisectorial.