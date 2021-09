En las últimas semanas se reavivó el fuego en las islas. Por estos días arden terrenos cerca a la desembocadura del Arroyo Del Ceibo con el Río Pavón, en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, frente a San Nicolás de los Arroyos. En este marco, la Multisectorial Humedales y varias organizaciones territoriales armaron un operativo de emergencia para ayudar a los isleños.

Hugo Capacio, secretario de la Asociación Civil Ex Bomberos de Rosario, fue uno de los participantes del operativo y contó en diálogo con Sí 98.9 los detalles del mismo. “Fuimos convocados a esa zona porque había riesgo de que se pudieran prender fuego varios ranchos que estaban a la veda del río y tenían el frente de fuego a menos de 150 metros. Preparamos recursos y equipos propios y fuimos para allá”, detalló.

Tras dos horas de navegación, llegaron y se pusieron a trabajar en la extinción de las llamas. “Mientras nosotros estuvimos trabajando no apareció ningún brigadista ni avión ni helicóptero”, reclamó el ex Bombero. Trabajaron hasta entrada la madrugada de este viernes.

"Te da ganas de llorar las cosas que vos ves, los animales muertos, la vegetación. El daño que le hagamos al medioambiente nos va a pasar factura y sino llega a nosotros la herida abierta se la vamos a dejar a nuestros hijos", reflexionó con preocupación Capacio.

"Es penoso ver a los isleños, a los chicos, con baldes, lo que sea. No tenían herramientas ni estaban acompañados por nadie. Tuvieron que abrir los corrales, largar los animales para que el fuego no les cause daño y el propio animal pueda defenderse y ellos tratar de hacer lo posible para salvar lo poco o mucho de naturaleza y sus propios bienes", narró en otro tramo de la entrevista con Nadie es Perfecto.

Todos los vecinos y el equipo de voluntarios, conformado por aproximadamente diez personas, combatieron cuerpo a cuerpo con el fuego. Si bien la lluvia ayudó muchísimo, la situación todavía es crítica.

Sobre el origen de las llamas, Capacio se mostró alerta. "Yo calculo que la mano del hombre está involucrada, porque un foco ígneo se puede autoencender en un sólo sector. Cuando tenés varios frentes, donde hay mucha distancia entre uno y otro es dudoso", indicó.

"Lo que más me preocupa honestamente es el desinterés del ser humano por querer hacer algo. Los poderes de Entre Ríos no se preocupan ni tienen interés en apagarlos. El año pasado nos miraban desde arriba de un puente cómo trabajábamos y extinguíamos el fuego y nos ponían trabas. Este año fue lo mismo", explicó Capacio.

En este marco, la Multisectorial Humedales denunció en las últimas horas que "a esta altura de los hechos que hay una complicidad evidente entre los dueños del fuego y el poder político".

