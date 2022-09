Rosario amaneció el lunes bajo humo y se llegó a un nivel que es preocupante para la salud. "Es un aire que de mantenerse toda la mañana puede ocasionar problemas de vías respiratorias, ojos, etc, no sólo para las personas con comorbilidades sino población en general. Es muy peligroso para la salud", sostuvo en Sí 98.9 Jorge Giometti, meteorólogo y referente del Centro de Monitoreo y Sistema de Alerta Temprana.

"Se registró un ingreso importante de humo que si bien nunca se fue en este tiempo, el viento lo trajo a la ciudad. Hubo un enfriamiento rápido y una brisa que favoreció que se distribuyan en las capas bajas dando por encima de los 200 microgramos por metro cúbico de aire lo que significa que es muy peligroso para la salud de mantenerse varias horas", agregó. El rango indica que de 100 a 150 es peligroso para grupo de riesgos, de 150 a 200 peligroso para la salud en general y arriba de 200 muy peligroso para la salud.

Los focos principales están frente a San Nicolás y Villa Constitución. Hay algunos extinguidos y otros aún prendidos. "¿Cuánto hace que no tenemos una medición considerada buena?". preguntó Ariel Bulsicco. "Hace bastante que no tenemos una situación sin humo porque trabajamos ininterrumpidamente desde el 15 de junio. No se mejoró nunca", sostuvo.