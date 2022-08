El fuego iniciado el miércoles a la tarde, en simultáneo con la asamblea popular al pie del Monumento, hizo que el humo empujado por el viento norte tapara este jueves la ribera sur de la provincia, puntualmente Arroyo Seco, Fighiera, Villa Constitución y aledaños. Eso obligó a la Agencia de Seguridad Vial a interrumpir esta mañana el tránsito en ese tramo y desviarlo por ruta 21.

"Pero el problema es que acá en la ciudad tampoco se ve nada", contó Jorge Bitar, intendente villense al aire con Ariel Bulsicco por Sí 98.9.

"El humo es un problema de años. El año pasado lo padecimos, siempre a merced de que el viento nos favorezca. Es la única esperanza de solución o de condena, panacea para un pueblo y castigo para otro. Si no apagan el fuego nada podemos hacer", lamentó.

Los intendentes ribereños se reunieron ayer en Alvear para acordar acciones en bloque respecto del flagelo de las quemas y sus consecuencias. "Planteamos que la Justicia tenga una intervención fuerte. La solución no es apagar el fuego sino que no lo enciendan. Si la Justicia no puede actuar que diga cuales son las dificultades. Los intendentes estamos dispuestos a ayudar. Hay que meter presos a quienes prenden fuego, y los dueños del territorio, aunque digan que no mandan a prender fuego, que rindan cuentas igual porque son responsables", apuntó el jefe municipal de Villa Constitución.

"Hay que meter presos a quienes prenden fuego. No es casualidad. Ese fuego no se prende solo, hay una intencionalidad clara. Prendió donde no hay ganado, es de jurisdicción provincial, no hay dueño para requerir responsabilidades. Es gente que quiere que el tema del humo no se termine, y seguimos luchando con las herramientas que tenemos", agregó Bitar.

Los intendentes acordaron además pedir audiencia al juez federal de Victoria, Federico Martín, a la Corte Suprema de la Nación, al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y al Ministerio de Seguridad de la Nación.

"Hay que reforzar con personal de la fuerzas federales el patrullaje en nuestras islas, con el grupo Albatros de Prefectura, para prevenir los incendios y detectar a quienes lo encienden y acompañar el proceso de detenerlos, ponerlos presos y que la gente empiece a sentir que si hacen eso van presos, no es un juego del que salen sin consecuencia", señaló.