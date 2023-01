La obra de los Tribunales Provinciales de Casilda que permanece detenida por pedido de la justicia y que se estaba desarrollando en el Parque Sarmiento, pulmón verde de esta ciudad santafesina, sumó a su rosario de críticas un nuevo llamado de atención, esta vez por parte del Colegio de Arquitectos de Rosario, desde donde aseguraron que se trató de “una decisión lamentable para una obra necesaria”.

En un comunicado enviado este jueves, desde la sede de la institución, aseguraron que aunque parezca increíble, siguen repitiéndose situaciones de negligencia en el accionar de los gobiernos nacional, provincial o municipal.

“Mientras lo primero puede estar representado por una obra necesaria y largamente demandada, las condiciones de ejecución no habilitan irrestrictamente a aceptar cualquier modo de hacerlo. Generalmente se descuida uno en detrimento del otro, como si no existieran límites en las decisiones de gobierno. Por eso decimos “una decisión lamentable para una obra necesaria”, expresa el comunicado.

Hace poco más de un mes se conoció la apertura de sobres y la presentación de nueve oferentes para la construcción de los nuevos Tribunales Provinciales de la ciudad de Casilda y a la fecha la obra ha sido adjudicada. De la ceremonia de apertura de ofertas participaron el gobernador de la provincia, Omar Perotti y el ministro de la Corte Suprema Provincial, Rafael Gutiérrez.

Es justo destacar, antes que nada, que la obra “significa un importante anuncio” para la Justicia provincial y en particular para la ciudad de Casilda y la zona de competencia de estos Tribunales. Sin embargo, sobre la marcha se supo, no oficialmente, que el proyecto de un edificio público de un ente oficial fue contratado a un profesional en forma directa “sin ningún tipo de selección pública y que no pertenecería a la planta del organismo que emprende la obra”.

“Una acción de tanta jerarquía no fue producto de un concurso -algo que seguiremos insistiendo y reclamando-, para que los proyectos que se realizan con los recursos y los dineros de todas y todos quienes habitamos esta provincia sean los mejores entre la gran cantidad de propuestas que siempre aseguran”, advierten desde el Colegio.

Y sostienen que los proyectos “deben formar parte de los presupuestos, y deben planificarse” para cumplir con los tiempos requeridos en vez de dar respuestas de urgencia, garantizando siempre mayor transparencia. “Hace 15 años se definió el uso del Parque Municipal para la construcción de este edificio”, lamentan.

“La demora también tiene que ver con la incapacidad de determinar prioridades: dejar que el inexorable paso del tiempo suponga que ya no era ese el lugar y cuando las instituciones y vecinos reclaman, la propia Corte, Juez y Parte, desestima el legítimo interés y reclamo de la ciudadanía”, exponen en el documento.

Según dicen, esto constituye una muestra más de “improvisación y autoritarismo” de quienes ejercen espacios de poder y el desconocimiento, desconcertante y preocupante, del valor de la participación ciudadana. ”Que el edificio se emplace en un Parque Público fue una decisión tomada en el año 2007 en un convenio entre el Gobierno Provincial y el Poder Judicial, por el que se les cedió las tierras”, apuntan.

Y agregan: “Si algo faltaba, antes de cualquier autorización, se comenzaron a talar árboles en el predio del parque público, sin tener en cuenta el impacto ambiental negativo que esto genera, ni la significativa e irremediable pérdida de estas especies, sin que dispongan hasta el momento, ninguna actividad reparadora, ni el proyecto contemple la reforestación inmediata de la zona”.