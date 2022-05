Agrupaciones ambientalistas de Rosario llevarán un pedido de explicaciones al intendente Pablo Javkin por un decreto que dictado en enero pasado y que permite fumigar a solo 50 metros del ejido urbano. Los portadores del reclamo ya elevaron una nota al Concejo con un pedido de revisión y lo harán ahora al Palacio de los Leones, donde hace sólo cuatro días dimitió el secretario de Ambiente Diego Leone, el funcionario que había rubricado este decreto.

La Marcha Plurinacional de los Barbijos, la Multisectorial Humedales de Rosario, Paren de Fumigarnos y la Asamblea Socioambiental de Rosario, convocó a conferencia de prensa en la Plaza 25 de Mayo frente al Municipio, para dar a conocer públicamente esta nueva reglamentación, y reclamarán a Javkin una reunión.

En una carta que elevaron la semana pasada al intendente, los ambientalistas precisaron: “Con asombro vemos que en enero pasado se fijó una zona de restricción de tan solo 50 metros cuando queda claro que para hacer agricultura agroecológica y orgánica deben contemplarse mayores distancias. Retroceder arbitrariamente de mínimos 100 metros a 50 metros va en contra también de la protección a los vecinos como a los espejos de agua de los arroyos Ludueña y Saladillo, generando además plena violación a la ley general del ambiente”.

En diálogo con Rosarioplus.com, Sergio Gorosito (Paren de Fumigarnos) recordó: “A comienzo de año, cuando conocimos la reglamentación por el Decreto N°70/2022 le elevamos un pedido de informes sobre cómo se está implementando el glifosato, y no tuvimos respuesta. Esperamos que con esta segunda y la conferencia, nos pueda dar una reunión”.

Gorosito recordó en torno a las fumigaciones en el cordón periurbano que “en 2011 el Consejo Asesor de vecinos llevó un proyecto a la Municipalidad que promovía la fumigación a 1000 metros con tractor de arrastre y a 50 con mochila, ante el conflicto de las incipientes fumigaciones que ya ocurrían desde hacía más de diez años, allá por el 2000”.

Y recapituló: “En 2012 esos 50 metros fueron modificados a 100, y durante todos estos años esa ordenanza no fue reglamentada hasta ahora, que fue modificada por Javkin y pasó a los 50 metros nuevamente. Encima este municipio, como muchos otros, incumple la ley provincial 11.273, que en su decreto reglamentario 552 permite fumigar a 500 metros. Al reglamentarlo ahora, la modificaron y se volvió a los 50 metros del ejido urbano, y nos enteramos por las noticias”.

La Ordenanza N° 8871/2011 que regula el uso de productos fitosanitarios y fija la frontera agronómica de Rosario fue reglamentada el 14 de enero pasado bajo la firma del intendente y del hasta hace pocos días secretario de Ambiente Diego Leone, quien renunció a su cargo. Justamente, la autoridad de aplicación de la norma será la Secretaría de Ambiente y Espacio Público a través de la Sub Secretaría de Ambiente.

En el artículo 5 de la norma precisa que “para el establecimiento de la Frontera Agronómica (punto 0) se tomará el límite de las zonas no urbanizables (zonas que no están previstas urbanizar) según lo establecido en la Ordenanza 9068/13 y con la redefinición del uso del suelo productivo establecida en la Ordenanza 9144/13, para el Área No Urbanizable 3 (ANU3), y sus futuras modificaciones. La zona intermedia de 50 metros a partir del punto 0, se tomará a partir del límite de los lotes que el productor declare como producción agroecológica".

Y en otro fragmento aclara: "Las aplicaciones de biopreparados o productos permitidos para producciones orgánicas agroecológicas, además de la aplicación con mochila se permite con equipo de arrastre o autopropulsado identificados y autorizados. Ante la existencia de viviendas, centros de enseñanza, salud o recreativos, ubicadas en el ejido de la localidad de Rosario, en el ámbito de aplicación de fitosanitarios, se tomará una zona de abstención de 50 metros tomando como punto 0 la primera línea de siembra".