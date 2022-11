El santafesino César Massi, que se define a sí mismo como “cultivador serial de árboles”, busca desde sus redes sociales concientizar al respecto, a veces con indignación y otras con hilos que arma pacientemente con explicaciones fáciles de entender. En esta ocasión habló sobre la sequía y la gravedad que acarrea esta situación con la extensión de la niña y una marcada afluencia sobre esto del cambio climático y cómo las malas conductas influyen sobre la vida diario

Este ingeniero informático de 41 años devenido en dueño del vivero “El Tala”, en la localidad santafesina de Bigand, a 70 kilómetros de Rosario, señaló que estas cosas suceden porque “nos gusta tirarnos un tiro en el píe y el cambio climático no se va a resolver desde Argentina porque hay otros países, sobre todo los del norte y Europa, que tienen la mayor responsabilidad”.

“Acá, donde básicamente somos un país de agricultores, porque gran parte de nuestros ingresos provienen del campo, deberíamos comenzar a pensar en producir alimentos donde cuidemos el clima y la verdad es que se hace todo al revés”, sugirió Sí 98.9.

En ese sentido expresó que hasta ahora no se habló seriamente de ese tema y que peor, se avanza sobre los territorios que pueden proteger a la humanidad de los climas más extremos. “Hablo de bosques y humedales que si no se prendieron fuego los agarró la topadora con el avance constante de la frontera agrícola. No se habla del tema, pero a la vez la situación se agrava”, exhibió.

