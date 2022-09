El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié aseguró en declaraciones radiales que el origen de los repetidos incendios en las islas del Delta del río Paraná está relacionado con "ampliar la superficie de pastoreo para el ganado" y remarcó que la Justicia puede prevenir las quemas intencionales con medidas ejemplares.

"Los intendentes saben, desde todos los signos políticos, que hay un origen productivo y que la Justicia debería sancionar y caer con el peso del Código Civil o Penal a aquellos que son responsables de que se produzcan estas quemas", afirmó Cabandié en relación a la reunión que tuvo la semana pasada con jefes comunales santafesinos.

Aseguró: "Los intendentes no me hacen responsable a mí, de hecho, estuve con ellos en la Cámara de Diputados y en el Delta el viernes, y ninguno manifestó alguna responsabilidad al Gobierno nacional".

En declaraciones a Radio Con Vos, Cabandié remarcó que "el origen es productivo, porque nos helitransportamos hasta las islas y no les quedó ninguna duda" y precisó que la causa "tiene que ver con quemar pajonales para ampliar superficie de pastoreo de ganado".

Advirtió que se trata de un área de gran extensión: "Son 2,3 millones de hectáreas y lo que ha sucedido tanto en 2020, 2021 y 2022 es que se combaten incendios en determinada zona y a 100 kilómetros aparecen tres o cuatro focos más".

Desligó a su cartera en torno a prevenir los incendios, al indicar que "la instrucción de las investigaciones la tiene la Justicia, no la tiene el Ministerio de Ambiente. Mi responsabilidad es apagar el fuego, yo no puedo hacer inteligencia para ver quiénes son, yo no tengo poder de policía", aclaró.

Según Cabandié el Ministerio de Justicia tiene que instruir a la fuerza de Seguridad para prevenirlo, pero estamos hablando de 2,3 millones de hectáreas, es una Tucumán y media". Y apuntó: "Como es muy complejo, la Justicia sí puede prevenirlo con medidas ejemplares".

Recordó que desde la cartera ambiental se le pidió a la provincia de Entre Ríos que "arbitre medidas y sanciones administrativas para poder llevar a cabo un abordaje integral".

Ganadería, la principal responsable

Sobre las causas de los incendios, el ministro indicó que "hay tres causas, la principal es la ganadera" y añadió: "No tengo nada con el sector ganadero, lo que no quiero es que lo hagan de esta manera".

"También hay algo de caza furtiva en menores casos y también hay proyectos inmobiliarios alrededor que están prohibidos por legislación entrerriana y yo no soy el que tiene que hacer cumplir la legislación entrerriana", continuó.

Cabandié luego destacó que desde la cartera ambiental aumentaron 32 veces el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y consiguieron "nuevas fuentes de financiamiento, compramos equipamiento y camiones".

"Estamos en el marco de comprar aviones para que tenga el Estado Nacional y helicópteros; pusimos faros de conservación que son torres con 40 metros de altura que tienen una cámara detectora de calor, de humo, que dan aviso permanente", señaló.

En esa misma línea, el ministro precisó que "en el mes de agosto dieron 1.500 avisos a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires; no es que nosotros no nos pusimos en sintonía, al contrario, hemos invertido e incorporamos más brigadistas".