El proyecto de ley de agrotóxicos fue presentado por el diputado Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular, en junio de 2020 y si no se trata antes de fin de año perderá estado parlamentario, como ya sucedió en otras cinco oportunidades en los últimos 11 años.

La diputada provincial del partido Justicialista, Matilde Bruera es una de las legisladoras que se sumó al reclamo, y expresó: “La verdad que es muy preocupante, porque es uno de los temas centrales de la protección del ambiente en la provincia de Santa Fe, es la sexta vez, vergonzosamente es la sexta vez que va a perder estado parlamentario".

Desde las organizaciones ambientales, Sergio Gorosito, integrante de la Multisectorial Paren de Fumigarnos, manifestó al aire de SI 98.9 que por ahora no hay avances concretos y que el proyecto permanece trabado en la Comisión de Medioambiente de la Legislatura, que también se compone de la mesa bicameral donde participan integrantes del Senado.

Sobre la lentitud que se planteó en comisiones, el referente señaló que se asignó a Medioambiente el año pasado ni bien caducó un proyecto similar en el Senado y no se trató hasta este año, que todavía no salió de esa comisión a cargo de la diputada socialista Erika Hynes. “Tuvimos una reunión con ella, pero muy vacía y con respuestas generalizadas, no respondió por qué durante todo el 2020 y 2021 no trataron nuestro proyecto y por qué no paso a otras comisiones, como por ejemplo Agricultura”, adujo el representante de las asambleas ambientales.

El proyecto de los ambientalistas es el único en Diputados y contempla 1500 metros libres de resguardo de aplicación de agroquímicos en zonas urbanas y escuelas rurales, como también el cese de aplicaciones aéreas, como así también, que las plantas y depósitos de estos productos estén lejos de las zonas urbanas, entre otras cosas.

En el Senado prevalece el proyecto del senador Rubén Regis Pirola (PJ-JDP-Las Colonias). Y según el legislador, el objetivo de dicha Ley es "establecer la protección de la salud humana, de los recursos naturales y la producción agrícola, incluida la post cosecha, a través de la correcta y racional utilización de los productos fitosanitarios, la preservación de los alimentos y del medio ambiente, promoviendo su correcto uso mediante la educación e información planificada”.

Sin embargo, Gorosito no se mostró muy conforme con esta posición y señaló que los metros de resguardo que se piden en la norma Pirola son escasos 100 metros, "una burla" entendiendo que la ley provincial que rige actualmente (11273 de 1995) tiene como objetivo 500 metros de resguardo, más allá que “ninguna comuna ni municipio lo cumple y como detalle se sancionó un año antes que ingrese la soja transgénica al país lo cual esta totalmente fuera de contexto”.

También dijo que Argentina es uno de los países más blandos en cuanto a leyes de agrotóxicos y que además está entre los que más fumigan en el mundo, incluso con carbofurano, uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos del mercado, prohibido en varias partes del mundo y que aquí se utiliza para la cosecha de mandarinas.

