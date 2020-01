Sarampión: Santa Fe sin riesgo de contagio pero "en alerta" por los viajeros

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Argentina atraviesa el mayor brote de sarampión desde la eliminación de la circulación endémica del virus en el año 2000, con 97 casos registrados en 2019, todos relacionados con la importación. Por ello, el Ministerio de Salud de la Nación emitió recientemente una alerta para aquellos que viajen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las regiones V, VI, VII y XII de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9, la secretaria de Salud provincial Sonia Martorano aseveró que en Santa Fe hubo “un solo caso, también importado, de un niño que había estado en Moreno. Vino, fue detectado y se hizo un bloqueo, y no hubo propagación”, por lo que la región sigue fuera de riesgo de contagio, pero en alerta.

“Para que el resto del país vuelva a ser libre de propagación de este brote, es que damos las recomendaciones para los viajeros, ya que estamos en épocas estival, y por eso de más movilidad de las familias”, ya que deben conocer sobre qué población prevenir.

Martorano precisó entonces que “para los menores de seis meses de vida, aplazar y/o reprogramar el viaje, puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada y es el grupo etario de mayor vulnerabilidad. Y para los casos de niños de 6 a 11 meses de vida, aplicarles una dosis de vacuna doble viral o triple viral considerada “dosis cero”. Se recomienda en estos casos no viajar hacia la zona mencionada de Buenos Aires ni a Brasil, ya que es una población que no se puede vacunar aun. Niños de entre el primer año y 4 años, colocar una segunda dosis de Triple Viral. Y de cinco años en adelante, certificar si están cubiertos para poder viajar”.

De esta forma la secretaria en la cartera de Salud recomienda “vacunarse para viajar a Cataratas, Brasil o a Venezuela, ya que tiene zonas endémicas”, y recordó que para adquirir una correcta inmunidad, "debe ser aplicada por lo menos 15 días antes de la realización del viaje".

Una mujer embarazada debe certificar que tenga las dos dosis previamente, “y si no las tiene, no puede viajar ya que no se puede vacunar. Una mujer en edad fértil que se coloca la vacuna debe evitar el embarazo en los tres meses posteriores a colocar la vacuna”. En tanto que “los mayores de 65 años deben hacer un estudio para ver si están inmunizados o hay que volver a vacunar”.

El sarampión es una enfermedad viral, eruptiva-febril de transmisión respiratoria y altamente contagiosa, que se disemina rápida y fácilmente de persona a persona. Las manifestaciones clínicas son: fiebre alta, erupción, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Sus complicaciones son respiratorias como neumonía y neurológicas como meningoencefalitis. No tiene tratamiento específico y es mortal en 1 a 2 casos cada 1.000 personas que tienen la enfermedad.

Escuchá la entrevista completa a Sandra Martorano: