Tres discos del bajista Vitico, registrados en plan solista entre 1985 y 1994, un período que coincidió con distintos regresos de la banda Riff, fueron reeditados en formato CD con sus tapas originales por el sello RGS. Con esta excusa, el músico hizo un repaso de su extensa carrera en Sí 98.9.

Se trata de "Ha llegado la hora", de 1985; "Vitiken Entertainment", de 1988; y "No sé si voy a volver", de 1994; tres producciones en donde a pesar de que mantiene su aguerrido estilo rockero, el músico muestra un costado más cercano al pop y al glam.

Las tres placas, a las que el propio bajista define como "Los ocultos", fueron grabadas en su momento por el reconocido ingeniero Jorge Da Silva y cuenta con los guitarristas Botafoto y Rano Sarbach, el tecladista James Hallawell y el vocalista Mario Cursio, entre otros músicos invitados.

"Le puse ' Los ocultos' porque habiéndolos grabado en los mejores estudios prácticamente no los había oído nadie porque diferentes motivos, quedaron en un cajón. Los oigo y digo qué bien que suenan. Son atemporales. No seguí ninguna moda. Los hice sonar como a mí me gusta, con el bajo que se note ", mencionó en Hoja de Ruta.

Estas reediciones se suman al lanzamiento del tema "Nada va a volver a ser lo que era", single publicado el año pasado en "un ejercicio de autoproducción doméstica" inspirado en las vivencias relacionadas con la pandemia de coronavirus.

La trilogía está disponible en la disquería perteneciente al sello, ubicada en el barrio porteño de Almagro.

La nota completa: