El fiscal Matías Edery, que investiga diversas causas de bandas narcocriminales, dio precisiones sobre la amenaza que recibió por parte de la ex esposa de Ariel "Pájaro" Cantero y adelantó que es plausible de ser imputada por el hecho.

Además, agradeció el apoyo que un amplio sector de la política le dio y reclamó tener ese mismo apoyo en los avances cuando investiga a los sectores de poder también.

En diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9 el fiscal Matías Edery no escatimó su preocupación por la amenaza, aunque aclaró: “Sigo trabajando sin ningún tipo de amedrentamiento, pero estamos resolviendo mi seguridad”.

La amenaza fue en el marco de la audiencia imputativa por tenencia de armas a Verdún y a su hijo, donde la imputada pidió la palabra y remarcó: “Quiero decirle al fiscal que esto no va a quedar así”.

“Es una persona a la que encontraron un arsenal en su casa. Y esa frase en ese marco, viniendo de una persona que está íntimamente vinculada con muchos que se dedican a matar gente no puedo tomarlo como otra cosa que no sea una amenaza”, aclaró Edery.

Una posible nueva imputación

Consultado el fiscal sobre los pasos a seguir, consignó: “El juez ordenó una presentación sobre la declaración de Verdún. Lo que vamos a hacer es una presentación acá en la Fiscalía Regional, la estamos preparando ahora, para que se designe un fiscal que llevará adelante una investigación para determinar si por esa declaración se la puede imputar. Por supuesto, no puedo ser yo quien investigue por ser víctima de la amenaza, veremos a que fiscal se le asigna”.

Para el funcionario judicial “el delito de amenaza es grave, ojala se la pueda imputar, no porque me afecte a mi sino a todos los que pertenecemos al MPA”, quien luego aclaró: “Ella dice que hay un ensañamiento particular con ellos, pero en la Justicia tenemos imputados a todas las bandas: a ellos y a sus principales competidores narcocriminales que son de Esteban Alvarado y otra infinidad de bandas menores. A ellos los investigamos por indicios de un arsenal de armas, y les encontramos un arsenal. No tenemos nada particular contra ellos. Ellos deben tener algo con la sociedad porque hace 20 años que no paran de cometer delitos en la ciudad, y no pueden pretender que se los persiga por esto”.

Respuesta a los sectores de poder

Edery se mostró agradecido con la amplitud de mensajes de apoyo recibidos tras la amenaza de Verdún hacia su persona, y recordó: “Se comunicaron conmigo el gobernador y el ministro de Seguridad para ofrecerme si quería alguna modificación en mi seguridad, con la que ya cuento. Creo que la que tengo es suficiente y no hay que modificarlo pero agradezco estos gestos”.

Recapituló entonces: “Tuve apoyo de todos los sectores políticos e institucionales y de la sociedad en general. Todo el apoyo es importante, no debe haber banderas políticas sino adherir en la lucha contra el crimen organizado. Los Monos no podrían haber estado 20 años sin una connivencia estatal, y no podemos investigar esta si no tenemos el mismo apoyo que recibí ahora.

Fue entonces que reclamó apoyo a los sectores de poder: “Nosotros llegamos al senador Traferri investigando un homicidio en el que está imputado Guille Cantero. Cuando se desentrañan esas complicidades merecemos el mismo apoyo. Detuvimos a ocho sicarios y pasó esto, caerán ocho más y va a volver a pasar. Hay que atacar la estructura, y ésta es la parte política y la que permite financiarse con el lavado de dinero”.

Finalmente aclaró que “a los Cantero hay que investigarlos como varias estructuras separadas con varios negocios diferentes. No es solo una banda narco: tienen muchos negocios criminales y otros negocios formales. Hoy Los Monos como los conocimos en 2013 no existen más, son muchas subestructuras con distintos intereses y hay que investigarlos como tales”.

Escuchá la entrevista completa de Bulsicco a Matías Edery: