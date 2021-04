Desde hace casi dos años, Santiago y Melina están a cargo de la cuenta de Twitter @PreciosRosario. Él trabaja en Telefe Rosario en la parte técnica y ella es diseñadora gráfica y trabaja desde su casa. Con la premisa de "promover las ofertas, precios, descuentos y beneficios" que hay en la ciudad, todos los días comparten información útil con los rosarinos que los siguen en las redes.

Sucesores del "Camine, señora, camine", Santiago contó en Hoja de Ruta por Sí 98.9 que la idea surgió "haciendo las compras en familia, buscando promos, ofertas, donde gastar un mango menos". "Dijimos vamos a empezar a publicarlo y se fue sumando gente y llegamos hasta hoy", amplió. La cuenta colaborativa ya cuenta con más de 10 mil seguidores y muchos recurren a ellos cuando se topan con "buenos precios".

"Se hace viral y al que le conviene va y lo compra. Te hablo de productos de consumo diario, como alimentos, y también nos preguntan hasta dónde comprar ladrillos, dónde hacer un cerramiento para la casa", detalló.

En ese sentido, explicó que "no tratamos de marcar los errores, defectos, quién está más caro. Tratamos de mostrar quién es el más barato o donde conviene más. Si sirve el dato bien, si no no importa".

#ElBaratoDeHoy y la #FotoTestigo son las etiquetas que utilizan para sus dos grandes secciones, donde alternan entre la difusión de ofertas y el intercambio con sus seguidores. Sobre la primera, reconocieron: "Te puedo decir hoy dónde lo conseguimos y a qué precio, pero no sé mañana. La inflación nos abatata constantemente. Hoy te aseguramos que está en ese precio y que tiene stock".

Santiago resumió que en la cuenta "tratamos de abarcar todo lo que tenga precio". "No porque la tengamos clarísima, sino porque nos consultan. Somos una familia y nos surgen cosas y las publicamos", aclaró.

Además de estar presentes en Twitter, también tienen una cuenta en Instagram. Melina, la esposa de Santiago, aseguró en diálogo con Fede Fritschi y Coki Debernardi que en esa red social están más presentes los emprendedores que "quieren promocionarse y no tienen vidriera". "De esa manera se hiló la ayuda comunitaria. En Twitter hay mucha gente que quiere saber datos, la idea fue unir las dos redes sociales y ayudar a los rosarinos", diferenció.

La agenda de temas generalmente la marcan las mismas consultas de los usuarios, que generalmente suelen llegar por privado.

"Trabajamos con algunas empresas rosarinas que han dicho ustedes llegan a mucha gente y hemos hecho publicidad. Pero más que nada tratamos de invitar a la gente a que conozca a gente que le está poniendo mucha garra y tiene hasta precios más baratos que las cadenas de Buenos Aires", argumentó.

Este jueves el INDEC difundió que en marzo la inflación trepó hasta el 4,8%, la cifra más alta del año. Con los precios por las nubes y el bolsillo cada vez más golpeado por las consecuencias económicas de la pandemia, Santiago y Melina se encargan a través de su proyecto @PreciosRosario de darle una mano a la gente y ser intermediarios entre los rosarinos.