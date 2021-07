El grupo de gestores culturales histórico que dirigió desde sus comienzos el Cine Teatro Arteón busca impedir de alguna manera el cierre de la histórica sala del microcentro que peligra ante un proyecto inmobiliario. Una opción plausible es que por su vínculo relacionado con la rosarinidad sea declarado patrimonio cultural. Ya pidieron reunión al intendente Pablo Javkin y lo harán con el gobernador Omar Perotti, en busca de diversas salidas.

El dramaturgo y gestor cultural Néstor Zapata es uno de los miembros del Arteón desde sus comienzos, cuando fue levantado en 1968. Aseguró en diálogo con Pato Dibert y Juan Cruz Revello en Sí 98.9 que harán todo lo posible por sostener este espacio y encontrar salidas en conjunto con el Consorcio Valenti, propietario de la Galería Paseo del Patio que buscan vender para un proyecto de construcción.

Consultado sobre cómo supieron de las intenciones inmobiliarias, Zapata precisó: “La situación no es nada grata porque ha sido sorpresiva: los dueños, que nos dieron esta sala hace ya 52 años nos dijeron ‘tienen que irse, vamos a vender, se va a demoler este edificio y una empresa constructora va a hacer otra cosa’. Mi respuesta fue ‘No, no nos vamos, este es nuestro lugar de trabajo y es un espacio cultural de la ciudad, no puede cerrarlo así”.

El dueño y creador de la galería fue el arquitecto Juan Carlos Valenti y quedaron sus tres hijos desde su fallecimiento. La galería está administrada por uno de ellos, pero Zapata apreció que “se vino abajo, no es como cuando estaba Paco Tío, y con el comienzo de la pandemia nos vimos obligados por normativa a cerrar la sala, y durante el año un par de breves momentos reabrió y volvió a cerrar, no se pudo trabajar”.

El Arteón es el primer espacio INCAA, y sobre esto, el gestor cultural precisó: “Nos fue confiado por la experiencia cinematográfica, porque hicimos cine toda la vida acá en Rosario. Conocemos lo que es el cine, lo hemos proyectado, producido, distribuido. Un Espacio INCAA promueve películas nacionales, es el único en Rosario, y proyectamos películas que no tienen otros alcances en los cines comerciales”.

De esta forma adelantó: "La vamos a pelear viendo distintas alternativas, ya pedimos entrevista con el intendente de Rosario y vamos a pedir con el gobernador, porque queremos que Arteon sea un patrimonio cultural de la ciudad. Esa galería da para hacer un gran complejo cultural, da para hacer de todos talleres de danza música, exposiciones de plástica, una sala de títeres para niños permanente".

El paseo cultural y la ley que preserva los teatros

La galería es parte de una zona que fue declarada como paseo cultural municipal, y por eso tiene la refacción hecha, desde la zona de El Cairo a Homo Sapiens. Y a eso se suma que Zapata recordó que “hay una ley nacional que obliga a que toda sala teatral que sea demolida, debe construirse en el lugar otra sala de iguales características de capacidad. Tiene 200 localidades, escenario plegable, proyectores de última generación”.

Este cine teatro tiene mucha historia, y el actor recordó que “en el Rosariazo los jóvenes se escondían y se hacía pasar por espectadores de alguna película para zafar de la policía”. Después recordó que “la sala fue quemada y el mismo arquitecto Valenti la reconstruyó. No puede ser que ahora en Rosario la política cultural sea cerrar espacios”.

