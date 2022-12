King África fue una banda argentina creada en 1992 por DJ Deró, Tuti Gianakis y los hermanos Alejandro y Nicolás Guerrieri para su productora Oid Mortales Records. Su primer líder fue el rapero Martin Laacré y "E-O-E" su primer hit, incluido en el compilado DJ Deró Vol. I. Sin embargo fue "Salta", el corte de su primer disco "El africano" (lanzado en 1993), la puerta de entrada a la popularidad: no había fiesta o boliche en el que sus temas no sonaran haciendo estallar la pista de baile.

"Yo era un chico muy popular a principios de los 90 en New York City -un mítico boliche de Colegiales- porque el hip hop acá no estaba muy desarrollado y la parte más comercial es el baile y yo bailaba muy bien. Ahí me hice amigo de Deró y de ahí salió la posibilidad de rapear. Era algo que estaba impreso en mi identidad", señaló Laacre en diálogo con Hoja de Ruta. Y sostuvo que "el hip hop tiene un costado más contestatario y otro más visual. Argentina decidió usufructuar eso. Todos los grupos tenían a un negro, una forma de darle una mirada pluricultural y sacar de gira a los artistas por el mundo".

"Cuando en los 90 me hablaban de 'producto' en una nota yo me levantaba y me iba. Para mi King África es genuino y siempre lo fue porque, si bien hay una prueba de que funcionó de una forma más grotesca, si yo no le hubiese dado identidad no se hubiese podido instaurar una marca", explicó haciendo referencia a Alan Duffy (DJ, cantante y músico), el único miembro de la banda desde 1997 hasta hoy.

"King África tuvo una impronta arriba del escenario que después se fue para otro lado. Vos podés elegir un pibe fachero que baila bien y no pasa nada. Si me hubiese quedado hubiese sido una carrera ininterrumpida hasta hoy, porque laburo hubo siempre. Duffy sigue facturando en España y yo en Argentina. Los dos seguimos usando la parte de la marca que nos corresponde, uno tiene una identidad kitchs y el otro comercial", agregó el chubutense.

"Deró podía decir qué funcionaba con su oído de DJ. Todas las canciones tienen guiños a canciones que estaban siendo éxito afuera. Se reciclaba, es lo que se hace ahora. En los 90 no se entendía eso, me gritaban 'ladri' por la calle. Pero hoy se entiende, es música para divertirse", sumó el artista que aseguró que vive "exclusivamente" de la música.

