El ex árbitro de fútbol Pablo Lunati habló luego de los polémicos desempeños del referato en el comienzo del torneo argentino y dio su opinión, como siempre, sin pelos en la lengua: “Creo que está a la vista de todos que estamos en un momento complejo desde hace un largo rato. Los árbitros, la mayoría, ya tienen más de diez años dirigiendo, son 150 partidos en primera, y todavía no encuentran la manera de equilibrar, se tienen que dedicar a otra cosa”. “De los últimos veinte años, es el peor momento”, continuó, sin dudar.

Además, el bonaerense destruyó el uso del VAR: “Desde mi punto de vista, el uso indebido y manipulado del VAR agiganta las cosas malas. Si ves una televisión y te equivocas es complejo”.

Por otro lado, pero continuando con el tema, fue letal con Espinoza y con la AFA: “Espinoza tiene tantas que ni siquiera me las acuerdo. Todo el problema es culpa de Beligoy, y en mayor profundidad, de Tapia”.

Sobre el puesto que ocupa Federico Beligoy como director nacional de arbitraje de la AFA, el ex árbitro fue contundente: “No tengo dudas que no está capacitado, ya no lo estaba para dirigir, te lo digo porque lo conozco”. “Quien te habla, le salvó la carrera. Grondona lo quería echar por lo malo que era”, finalizó, muy tajante.