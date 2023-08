Marcelo Lewandowski, candidato a gobernador por el peronismo, aseguró este jueves que su espacio político busca “cambiar la realidad” que atraviesa la provincia en general y Rosario en particular, en materia de inseguridad. “Nosotros siempre decimos que lo que está no nos gusta. Queremos cambiar las cosas, pero el cambio no es volver a quien nos trajo hasta acá. Pullaro es volver al pasado”, sostuvo el también senador nacional en relación a su contrincante en las elecciones y ex ministro de Seguridad de la provincia.

En diálogo con Sí98.9, Lewandowski subrayó que durante la gestión de Maximiliano Pullaro en el ministerio de Seguridad “cerraron comisarías en los lugares más calientes de la ciudad. Ahora hay que reabrirlas". Y propuso: “El concepto antiguo de la comisarías con el calabozo no va más. Tiene que ser un servicio integrado a la comunidad: que la policía esté brindando seguridad pero que también esté la justicia para que aquellos que tengan que hacer una denuncia no tengan que trasladarse 40 o 50 cuadras. Que esté desarrollo social, el ministerio de Salud, Educación. Un espacio donde los ministerios estén trabajando transversalmente para primero garantizar la seguridad en el barrio, pero además para encontrar la salida a las cuestiones sociales, que son indispensables”.

Lewandowski analizó también la situación económica que atraviesa el país y sostuvo que las preocupaciones de la ciudadanía son dos: que no alcanza para comer y la inseguridad. “Son los dos temas que hoy nos están poniendo en jaque”, consideró. También dijo no estar sorprendido por los resultados en las PASO nacionales. “Se sabía que esto podía pasar, pero no con la intensidad que sucedió, y menos aún habiendo ganado en sectores históricamente vinculados al voto del de justicialismo. Frente a eso no hay que enojarse, hay que hacer lecturas de la realidad”.