Leo Fernández, ex DT canalla, pasó por Pressing Deportivo y palpitó lo que será el clásico del próximo domingo: “Soy hincha de Central y sé lo que significa el clásico para la ciudad. A pesar de estar lejos en estos momentos, uno sabe que para la gente, la familia, es una semana sumamente especial”.

Sobre el partido ante la Lepra ganado en 2017 con gol del Chaco Herrera, Leo contó: “Es algo que me va a quedar de por vida, para mí y para el hincha de Central, que siempre me mostró un cariño increíble. De aquel partido recuerdo una arenga muy linda que quedó marcada, me tocó la suerte de poder ganarlo”.

El de Arroyito también contó que sensaciones tiene sobre como llegan ambos: “Me parece que llega mucho mejor Central. Además, al jugar de local, Newell's va a tener el peso de la gente, que cuando por ahí no anduviste los primeros minutos, te empieza a meter presión. Central le va a tirar la obligación”.

También, en charla con Radio Sí 98.9, habló de su relación con el hincha, que suele mostrarle un gran cariño: “Siempre desde las redes sociales muestran mucho afecto hacia mi persona. Eso me pone muy contento, me alegra que el hincha me vea de esa manera. Creo que en algún momento se va a dar mi regreso al club, nos fuimos con el 55% de los puntos cosechados”.

Por último, Leo no se achicó cuando le preguntaron por el resultado: “Gana Central 1 a 0, creo que Miguel en estos partidos es donde mejor se desenvuelve. Con tranquilidad, con experiencia, y por el nerviosismo de Newell's, creo que va a ganar Central”. Además, hasta se animó a decir que el gol lo hacía Alejo Veliz.

