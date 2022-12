Lalo Mir, locutor y referente de la radiofonía argentina y hacedor de ciclos que hicieron historia en el medio como “Aquí Radio Bangkok”, dialogó con Hoja de Ruta e hizo un repaso sobre su trayectoria. Además reflexionó sobre el valor de la radio y aseguró que "es la resistencia frente a un sistema que se vuelve cada vez más perverso", en detrimento de la proliferación de algoritmos e inteligencia artificial.

"Fuimos una generación que despertó con Semanario insólito, La noticia rebelde, Satiricón y revista Humor. La radio, al ser un medio mas invasivo, que entra a tu casa y es pública, sorprendía un poco más. Nosotros descendimos de esa generación de los 70', que eran bastante contraculturales y jugados aun en esa época. Crecimos con eso. Eran un delirio para la época. Había todo un movimiento que estaba andando, un caldo de cultivo artístico maravilloso. Lo mismo que sucedió en España con la caída del Franquismo. Hasta Radio Bangkok no había ningún tipo de locura", recordó.

Además, el conductor recordó el histórico "9 PM", programa que condujo por Radio del Plata junto a Elizabeth Vernaci: "Ahí me pongo frente a un micrófono después de años de laburar solo de productor. El colchón sobre el que yo descansaba era la música. Entrevisto músicos desde 1982 y esa fue la parte más difícil porque era gente que no estaba entrenada. Un folclorista o un tanguero vienen con un bagaje cultural que tiene que ver con la historia, en cambio los del rock no sabían hablar. Era un programa formal pero lo que se decía era entre críptico y contracultural".

"La radio es simple, es gente hablando. Es la expresión de un hombre que sale por un micrófono, pasa por una antena y va a un parlante. Todos los medios replican a la radio. Es la resistencia frente a un sistema que se vuelve cada vez más perverso. Hay algoritmos que controlan, censuran, cortan. Hasta la inteligencia artificial tiene un sesgo que inoculan aquellos que los programan. Si un día se apaga de todo y tenés una pila, lo que vas a escuchar es a un tipo hablando. La radio es la esencia de la comunicación, el primer medio electrónico masivo y no fue superado por ningún otro. Le pusieron imagen, redes, pero es lo mismo", reflexionó.

