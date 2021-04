Elena Obieta, médica infectóloga y miembro de Sociedad Argentina Infectología, analizó los casos de trasmisión comunitaria que se dieron en los últimos días con las cepas de Río y Manaos y sus adyacentes consecuencias si se multiplicaran los casos con estas variantes más virulentas y contagiosas. Las cepas acaban de ser detectadas en Santa Fe y genera zozobra por lo que puede causar.

“Estamos empezando a subir la meseta alta en la que estábamos, entrando en esta segundo curva con algunas cosas a favor y otras en contra. En contra, la aparición de estas variantes con circulación comunitaria porque solamente estaban aisladas en principio con viajeros, pero después aparece gente que no tiene nexo con viajeros”, precisó en Sí 98.9.

En tanto aseguró que estas variantes y pueden volverse dominantes en la comunidad, esto quiere decir que empiezan a tener más protagonismo y copan la parada: dejan de ser el responsable del 1 por ciento de los casos de contagio, pasan al 8 y después se vuelen el 50 por ciento.

En cuanto a la variante Manaos, y si ésta ataca más a los jóvenes explicó que este fenómeno se da porque este rango etario “es el que más se mueve”, y para que haya circulación de un virus, sea un variante nueva o conocida, lo único que se necesita es que “haya personas juntas para que se intercambien los fluidos”, conocidos como gotas salivales o el aerosol de respiración que queda suspendido en el aire.

Además supuso Obieta que hay más de un 40 por ciento de personas asintomáticas que no saben que son portadores del virus, pero lo trasmiten. “Estamos en esa situación y complicados, pero insistiendo con las medidas de precaución. Por ejemplo si no es indispensable, no viajar, ni visitar parientes que hace mucho que nos vemos”, advirtió la infectóloga.

“Las dificultades que tienen estas variantes, son más trasmisibles, un 30 por ciento más pasables de un sujeto a otro, y que también podrían tener un escape inmunológico, es decir que huyen a los efectos de las vacunas. Lo bueno, y que tenemos a favor, es que sabemos muchas cosas sobre el virus, por ejemplo como cuidarnos, y es ahí donde debemos seguir insistiendo”, razonó para finalizar.

