Kempes en Sí 98.9: su paso por Central y un mensajito a la Selección Argentina

Mario Alberto Kempes, héroe del Mundial 78 y uno de los mejores jugadores en la historia de Rosario Central, pasó por Pressing Deportivo este jueves y habló de todo un poco, incluyendo su paso por el Canalla, y sus dichos de la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

“Mi paso por Central ha sido magnífico a pesar de que no fueron muchos años. A pesar de que no haya sido fructífero en cuanto a títulos, éramos un equipo muy bueno, y tengo recuerdos muy lindos”, comenzó relatando el ex jugador. Y agregó, como detalle de color: “De los goles que más recuerdo es el último de cabeza a Newell's”.

“Cada vez que juega Central, si tengo la oportunidad lo veo. Lo que más me emociona es el estadio, las banderas, y la gente, que lo único que quiere es verlo en lo más alto”, contó.

Por otro lado, ya en el tema Selección Argentina, el cordobés habló de las palabras de Rodrigo De Paul, cuando afirmó que la Scaloneta era el mejor seleccionado de la historia: “Yo no creo que haya grietas entre las selecciones campeonas del mundo, me parece que algunos hablan y luego se arrepienten de lo que dijeron”.

Sobre sus propias palabras, bastante críticas para con el Seleccionado, no se achicó: “Hay algo que no entiende la gente, y es que yo soy crítico de la Selección Argentina siempre desde la sinceridad. Cuando juega bien y pierde lo digo, y cuando juega mal también lo hago, pero siempre desde la objetividad, y parece que a la gente no le gusta”.

“Yo no me subo al carro ahora que salimos campeones, el carro lo hicimos nosotros, en el 78. Después se subieron los del 86 con la segunda estrella, y ahora los del 2022, pero Argentina no descubrió el fútbol el año pasado en el último mundial”, picanteó, además, el ex delantero.

Para finalizar, Kempes no quiso adelantarse a lo que se vendrá para el ciclo Scaloni: “No podemos hablar de futuro porque debemos ver lo que pasa en Eliminatorias, pero lo que se ve es que hay equipo para muchos años, con jugadores jóvenes que prometen. Hay que preparar al equipo para el Mundial que viene”.

“Hay muchos de los chicos que van ahora a la cancha que no nos han visto campeones, que solo nos conocen porque hay una estrella en el escudo. Por eso me parece que no hay que comparar”.

Acá la nota completa: