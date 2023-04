Juan Grabois se mantiene firme con su precandidatura presidencial con la intención de ir a una interna dentro del Frente de Todos. Ya anticipó que si desde el Ejecutivo desestiman su propuesta, irá por fuera. En diálogo con Sí98.9, ratificó sus diferencias con la conducción de la alianza oficialista y aseguró: “Si no hay una recuperación de los ingresos, no hay chamuyo que valga”.

En otra parte de una extensa entrevista exclusiva con Leo Ricciardino, se refirió a las condicionalidades que impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y planteó su alternativa: “Tenemos condiciones para cancelar este programa y negociar que únicamente se va a pagar la parte que no se fue en fuga”.

Las declaraciones más sobresalientes de Grabois

Documento crítico de la CGT y situación social

"Si hubiera una gran rebelión no me preocuparía. Sabemos que cuando el pueblo pelea salen cosas buenas. Eso no es pérdida de la cohesión social. La pérdida de la cohesión social ocurre silenciosamente y termina como terminó hace poco acá en Rosario.

El crimen organizado y todo lo que campea cuando hay miseria, se lleva muchas más vidas que cuando el pueblo pelea creativamente por sus derechos.

Queremos que esto se encarrile institucionalmente, pero si no hay una recuperación de los ingresos, no hay chamuyo que valga".

Interna oficialista

“Hay que ver si todas las fuerzas dentro de la coalición gobernante pueden formar parte de la Paso o si nos obligan a ir por fuera. Es una decisión que el presidente no está tomando y deteriora las condiciones no solo del frente, sino también de Argentina”.

Proyecto presidencial

"Tenemos un programa afincado en un sujeto que es el pueblo, donde hay una opción preferencial por los más humildes, algo que tiene que ver con la religión cristiana y con las influencias de nuestros pueblos originarios. Pero también con la participación de sectores del empresariado, con pequeños productores agrarios y con una agenda vinculada a la tierra techo y trabajo.

Si no tenemos una agricultura con agricultores, vamos a seguir teniendo este número ridículo, que es que el 93% de la población argentina es urbana y el 7% restante es rural. Tenemos una población ultra concentrada, eso forma parte del atraso".

Planes sociales y trabajo

"Acá hay un mito sobre que el problema son los planes. La realidad es que los pobres en Argentina trabajan. La desocupación es muy baja, lo que pasa que aún trabajando sos pobre. El problema no son los planes, es la informalidad y la precarización. La mayor parte de los argentinos y argentinas, trabajan. Lo que planteamos es que por distintos mecanismos, los salarios deberían estar por encima de la línea de pobreza.

Tiene que haber una economía con un sector privado pujante y con buenos sueldos. Hay que recomponer esos salarios y los del sector público también, aunque tiene que haber eficiencia, no podemos tener un sector público bobo, porque en muchos casos es bobo. Y hay un tercer sector asociado al cooperativismo, y que tienen una productividad alternativa, hay que reconocerlo y dotarlo de derechos. Ahí están los cartoneros o tareas sociocomunitarias".

Rol del Estado

“Hay malas políticas y malas decisiones, algunas muy estructurales. Desde hace siete años venimos bajando. Hace siete años no había estos niveles de deuda, de pobreza, de conflicto social ni mucho menos este nivel de inflación. El huevo de la serpiente fue el acuerdo con el FMI. Cuando escuchás la palabra FMI en Latinoamérica, significa que te van a arruinar”.

Condicionamientos del FMI

"El programa con el Fondo es un ancla, eso fue una muy mala decisión. Mi posición es que tenemos condiciones para cancelar este programa y negociar que únicamente se va a pagar la parte que no se fue en fuga, que es un 30% de la deuda. Hay que hacer una auditoría seria porque la plata entró el Banco Central y en un par de meses se esfumaron. Se le vendieron dólares baratos a grupos económicos que se la llevaron al exterior. Eso está en contra del estatuto del Fondo, por lo cual estamos en condiciones de dar una discusión internacional.

Nos van a condicionar con programas que empeoran nuestra situación y que condicionan nuestro crecimiento. Ahora no se puede hacer un reactor con inversiones chinas porque no nos dejan. Nosotros tenemos que decir sí señor".