El intendente Pablo Javkin hizo un repaso de lo más relevante durante este 2022 en Rosario y en la provincia. Reivindicó algunos avances a nivel municipal con normativas aprobadas en el Concejo, pero también fue más allá y se refirió a sus posibilidades electorales encabezando el denominado Frente de Frentes en Santa Fe, eslogan con el que no se siente del todo cómodo.

En exclusiva con Si 98.9, defendió la aprobación de la torre de 200 metros de altura que comenzará a construirse en la costa rosarina y adelantó que 2023 “va a ser un año combinado de inversiones nacionales provinciales y municipales”.

En otro tramo de la entrevista, el intendente se refirió a los rumores sobre un posible homenaje masivo a Lionel Messi y Ángel Di María y reconoció que uno de los obstáculos para montar algo semejante fue que "acá vendría media Argentina".

Algunos de los conceptos más sobresalientes de la nota:

- Elecciones

"A mí no me gusta nada el concepto de Frente de Frentes. Creo que si hacemos eso, no va a andar bien".

"Santa Fe tiene una experiencia de gobiernos opositores. La suma tiene una ingeniería electoral. El desafío es hacer un proyecto lo más santafesino posible".

"Es un escenario más parecido al 2003 o al 2007 que al del 2015, pero no es nada que la provincia no haya vivido".

"Si el denominado Frente de Frentes es para hacer grieta barata, no nos va a servir. Si nos sirve para discutir modelo en la provincia, va a ser valioso en Santa Fe".

"Yo tengo incertidumbre sobre lo que va a pasar en la provincia y en el país. Noto una ruptura de la política con la sociedad, hay discusiones que tienen poca relación con la realidad. No me gustaría que la sociedad caiga en un proceso de ruptura con la política".

Gestión municipal

"La ciudad en los últimos tres años ha tenido un avance normativo que supera a los 25 años anteriores".

"El año en el Concejo cierra bien en cuanto a acuerdos políticos porque hablamos de lo que teníamos que hablar".

"Por ejemplo, el edificio de Sancor, es una inversión de 120 millones de dólares. Le cobramos 6 millones de dólares para destinar a obras en Santa Lucia o para Tablada. Eso hace coexistir el desarrollo con el equilibrio de la ciudad y con crear una empresa pública capaz de acelerar los procesos de urbanización. Eso es la política, ponernos de acuerdo".

"El 2023 va a ser un año combinado de inversiones nacionales provinciales y municipales. Como municipio vamos a hacer pavimentación definitiva de varios barrios. La provincia se encargará de obras viales con varias intervenciones. Y con nación vamos a anunciar la urbanización de distintas zonas. Una de ellas es la construcción de una plaza en el corazón de Tablada".

"Villa Banana era un barrio que encabezaba la problemática. Luego de una serie de obras, este año en Banana tuvimos dos hechos de delitos. Ahora deberíamos intervenir con obras en Vía Honda. Cuando los barrios quedan encajonados se instala la inseguridad".

Transporte

"En 2019 teníamos la expectativa que tiene una persona de veinte años. Con la pandemia nos fuimos a terapia intensiva. Este año pasamos a sala".

"Ahora empieza el proceso de salir. La salida de la emergencia implica la compra de coches, la recuperación de recorridos, la reabsorción de las líneas que tenía El Cacique, ahora viene la tarjeta Sube en marzo".

"Creo que va a ser el año en que terminemos con un servicio de transporte aceptable y en crecimiento. Yo tampoco no puedo aumentar la tarifa si aumenta el combustible y los salarios".

"Hay que repensar esas famosas líneas barriales".

Homenaje a los campeones del mundo

"Cuando vi lo de Buenos Aires, dije sonamos. Yo hablo con los padres y sabemos que es muy difícil. La caravana en Buenos Aires tuvo cosas maravillosas pero pudo haber sido una tragedia".

"En todos lados hubo reconocimientos, pero no tienen a Messi ni a Di María. Acá vendría media Argentina".

"¿Hay algo mejor que poder decirle al mundo que estos chicos vienen aca y viven acá casi como personas normales?"

"Acá hay como una cosa de no joderlos, y eso me gusta, porque revierte algunas ideas sobre la ciudad".

"Lo charlé con la familia y se nos ocurrió esta idea de proyectar las imágenes sobre el Monumento y vamos a tener algunas horas para agradecerle y mostrar que somos la capital mundial del fútbol".

La entrevista completa: