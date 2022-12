No hay forma de hacer un balance de este 2022 para la ciudad si no es hablando de los números de la inseguridad. En diálogo con Sí98.9, el Intendente Pablo Javkin se refirió al funcionamiento del sistema penitenciario y de la policía. También manifestó la necesidad de articular con los distintos niveles de Gobierno a fin de aprovechar las herramientas municipales. "Es increíble que no se aproveche lo que nosotros conocemos sobre la ciudad para planificar despliegue policial", remarcó. Y sumó: "No hay manera de sostener lo que sucede con la policía de Santa Fe. No hay una orientación clara sobre la seguridad en la provincia. No le tienen miedo ni a un patrullero".

"El sistema pierde racionalidad si después de que un fiscal acusa y avanza el proceso, alguien condenado puede cometer un delito. Si no resolvemos eso, pierde sentido todo el sistema y se derrumba toda la lógica institucional", consideró en relación al funcionamiento del sistema penitenciario. "Las cosas que suceden son consecuencia de que puedan seguir usando los teléfonos y operando desde ahí".

El Intendente sostuvo que no es partidario "de que la ciudad tenga su propia policía", aunque sí consideró que "es imposible es que en una ciudad como Rosario desde el municipio no podamos elegir los jefes o disponer donde se ubican los patrulleros". "Hay que conocer la forma en que se mueve la criminalidad. Es increíble que no se aproveche lo que nosotros conocemos sobre la ciudad para planificar despliegue policial", sostuvo.

Javkin, además, ponderó la creación de la agencia antilavado y aseguró que no se podrá avanzar más en ese sentido "sin policía, sin inteligencia y sin cambiar la estructura de la justicia federal". "Las fuerzas federales deben conocer por donde y a través de qué mecanismo la droga y las armas entran a la ciudad. Eso es muy difícil si no intervenís en los lugares donde ese circuito se perfecciona", argumentó.

