El ex ministro de gobierno Rubén Galassi salió al cruce de las declaraciones de la ex diputada nacional de la Coalición Cívica, Lucila Lehmann, quien se refirió a él y al ex gobernador Antonio Bonfatti como personas que “han tenido que ver con el narcotráfico en la provincia”. Ante las fuertes acusaciones, Galassi replicó: “Nunca me sentaría a discutir con dirigentes que no conozco, que no gobiernan ni una comuna. Aparecen cuando apelan a este tipo de mentira y agravios, después no los veo trabajando para resolver problemas de la ciudadanía”.

La polémica se generó luego de que Lehmann rechazara abiertamente en su cuenta de Twitter la posibilidad de incluir en un eventual frente de frentes anti peronista a los dos dirigentes socialistas. Pero lo que generó más enojo fue que haya mencionado que Juntos Por el Cambio “no puede convertirse de un aguantadero de quienes fueron responsables de que el narcotráfico sea la principal amenaza para todos los santafesinos”.

Respecto a la posibilidad de formar parte de un posible frente de frentes, el ex diputado provincial, manifestó en diálogo con Sí 98.9: “Nosotros no tenemos ningún diálogo con la Coalición Cívica ni tenemos intención de sumarnos a Juntos Por el Cambio. Estamos hablando con el radicalismo y con Javkin porque el contexto lo amerita. El proceso electoral vendrá el año que viene y el Partido Socialista lo definirá en su momento”.

Pero también dedicó parte de su respuesta a los agravios y deslizó: “Como dirigente política no tiene recorrido propio, si ocupó un lugar fue porque desde Buenos Aires la pusieron en una lista sábana. No gobiernan ni una comuna en la provincia de Santa Fe, responden a una dirigente que desde la Capital Federal mete gente en distintos lugares del país”.

Las diferencias entre la Coalición Cívica de Santa Fe y un sector del socialismo ponen más obstáculos a la posible conformación de un frente opositor al peronismo en la provincia.

Lehman se refirió al tema previamente en diálogo con Sí 98.9 y detalló: “Si vamos a ampliar nuestro frente que sea para fortalecernos y mejorarnos. En este caso hay personas que nosotros venimos denunciando hace tiempo. Han tenido que ver con el narcotráfico en la provincia, porque fue durante su gestión cuando se instalaron las bandas, hoy es incontrolable”.