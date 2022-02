El criminólogo Enrique Font analizó las implicancias políticas de los asuntos criminales de las últimas dos semanas entre las amenazas de Lorena Verdún al fiscal Edery y el casamiento narco, y también recordó que en la causa de juego clandestino Leonardo Peity había brindado puntas contra sectores del progresismo que el MPA decidió desoír y continuar su encrucijada en la causa que investiga al ex ministro Marcelo Sain.

En diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9 luego de saber que fue admitido el pedido de duplicar los plazos de investigación contra Sain, Font puso manto de sospecha sobre estos asuntos entrecruzados.

Sobre la boda narco y la amenaza de Verdún lanzó: “Veo una y otra vez diferentes expresiones de un fenómeno que no es nuevo, se agrava con capítulos. La respuesta que dan desde la Fiscalía, el Ejecutivo y la Justicia Federal, no solo no son suficientes y son parciales, sino que son contraproducentes y amplifican el fenómeno”.

En la declaración de Verdun al fiscal Edery durante la audiencia de su imputación, Font analizó: “Siendo o no una amenaza, el asunto se tenía que tratar con absoluta reserva, sin comunicados ni entrevistas porque las organizaciones que están abordando tienen un fuerte perfil identitario en el delito. Si sólo buscan rentabilidad, ¿cómo se explica que Lucho Cantero mostraba un arsenal de armas en la web durante meses? Eso es puro reconocimiento”.

Y sobre el casamiento de alto perfil abundó: “¿cómo se explica? porque se hizo en lugares caros, se difundió, se invitó gente. Claro que si no era por el horroroso desenlace no nos enterábamos. Esto marca la importancia del contenido identitario de esta banda, que sino mantendrían bajo perfil como lo hacen los contrabandistas importantes”.

Fue entonces que fustigó el perfil de los fiscales Edery y Schiappa Pietra: “Cuando ellos juegan con eso no podes subirle el precio agrandándoles el cartel, entrar en el juego que te proponen porque es contraproducente. Las medidas que se tomaron, con comunicados y anuncios, aumentan su búsqueda de prestigio y renombre de esta banda”.

En torno a la causa que pone el ojo en investigaciones ilegales que habrían salido de la cartera de Marcelo Sain, Font recordó que “en la Fiscalía los circuitos económicos financieros del poder son los lugares donde no se avanza, mientras que las figuras de abajo son todas reemplazables, el menudeo y la distribución”.

Fue entonces que aseguró que “Sain tiene en contra a todos los sectores del socialismo y radicalismo desde que descubrió que Pullaro al ser ministro pagaba con fondos públicos a la defensa de varios de los policías acusados por la desaparición de Franco Casco”.

Las puntas que no tomaron

Sobre los fiscales Edery y Schiappa Pietra, “que parecen figuras de una serie de Netflix investigando a los poderosos, sin embargo Peity en su declaración dio el nombre de dos importantes jefes policiales muy encumbrados por las gestiones de Lifschitz y de Bonfatti, y dijo que el sistema de cobro de la provincia floreció porque él les pagaba y ellos se encargaban de repartir hacia la política”.

Finalmente aseguró: “Nadie escuchó hablar a los fiscales de esa punta de su investigación, que apunta a dirigentes de la Legislatura y de otro partido que el de Traferri. No investigan sobre otros referentes que no sean del PJ. Se dedican a tremendos negocios políticos, porque piensan en la sucesión de los fiscales regionales en los próximos meses”.