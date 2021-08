Fito Páez habló con Hoja de Ruta y adelantó la salida próxima de tres nuevas discos que grabó en tiempos de pandemia: "Me encantaría sacarlos todos juntos", mencionó sobre el lanzamiento y arriesgó que será en octubre. El músico y compositor se encuentra actualmente en Miami, donde viajó para presentar su espectáculo "Un hombre con un piano".

"Tengo un cuello ortopédico puesto, me duele muchísimo, pero es lo que pasa después de hacer tanto trabajo. Uno envejece, eso hay que reconocerlo. Eso no te impide beber", comenzó diciendo entre risas Fito este lunes durante una videollamada con Sí 98.9, aunque no detalló por qué debía usar ese soporte de espuma.

Sobre la grabación de sus discos, explicó que son tres: "Tengo múltiple esquizofrenia, son tres personas. Ojalá salgan los tres a la vez. Me encantaría sacarlos todos juntos. A lo mejor salgan de a uno y el año que viene terminan todos en una caja. El primero será 'Los años salvajes', el disco de canciones con banda".

Páez presentó el pasado 17 de julio su espectáculo "Un hombre con un piano" en el Fillmore Miami Beach. Se trata de un concierto solo con su piano en el que repasa su trayectoria y muestra algunas canciones de su premiado último disco "La conquista del espacio", lanzado en marzo de 2020.

"Yo mañana voy a ir al aeropuerto. Si me dicen que me tengo que quedarme en un bar y toco el piano, vos sabes que yo me gano el pan", bromeó sobre el compositor sobre su vuelta al país. En tanto, adelantó que una vez en suelo argentina ejecutará la debida cuarentena "y después me voy a Rosario a chupar ya comer carlito".

El presente musical de Fito no para de cosechar lauros: en los últimos meses y de la mano del disco “La conquista del espacio” ganó el Grammy al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo, obtuvo dos Grammy Latinos (Mejor Canción Pop / rock por " La canción de las bestias "y Mejor álbum pop / rock) y alcanzó el Gardel de Oro.

El audio: