Sergio Federovisky es biólogo y periodista ambiental desde hace unos 30 años, y desde el año pasado es funcionario público como viceministro de Ambiente de la Nación, donde coordina el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Este sábado estrenará un documental de su autoría en torno al cambio climático con testimonios de investigadores de la NASA, intelectuales, ambientalistas, y se podrá ver online gratis.

El documental es “Punto de no retorno”, y su flamante estreno remite a que este sábado es el Día Mundial del Medio Ambiente. Sobre esto dialogó con Ponele que Sí en Sí 98.9, donde aclaró: “Es sobre el deterioro ecológico que se vive con el cambio climático, y lo realicé antes de ser funcionario público y fue terminado en la pandemia. Justamente su nombre es referido a que es real el punto de no retorno, el cual se refiere a que va a ser imposible volver atrás, y no es que ‘se termina el mundo’ pero es el fin del mundo tal como lo conocemos”.

Aclaró que “todas las consecuencias del cambio climático son consecuencias de la mano del hombre, por el modelo de producción mundial de hace 200 años”, y consultado sobre el argumento respondió: “En el documental mi planteo es que llevo más de 30 años trabajando en estos temas, y lo que he visto es una profusión de convenios, conferencias, convenciones, y la mar en coche pero todos los indicadores ambientales resultan empeorados. Esa institucionalización y conciencia colectiva son necesarias pero no es suficiente. Tenemos que buscar cómo revertir estos indicadores ambientales”.

De esta forma Federovisky precisó: “A mi juicio la discusión que cabe realizar es el cambio del modelo de producción y consumo en el que estamos inmersos, pero va a llevar tiempo. El documental se podrá ver a las 20 en la plataforma de Fundacionambienteymedio.org para ver de forma gratuita desde entonces.

Escuchá la entrevista a Federovisky :