El vicepresidente tercero de Rosario Central, Ramiro Colabianchi, habló este martes en Sí98.9 sobre los problemas de controles del Gigante de Arroyito y de las particularidades económicas del club. También tocó el tema del regreso de los hinchas visitantes.

“Estamos preocupados y ocupándonos del tema. Lo que necesitamos es que cada área se haga cargo de su trabajo y claramente no está sucediendo, debemos invertir para mejorar lo que los profesionales de cada zona nos vaya diciendo”, relató sobre los problemas de ingreso al estadio canalla en los últimos encuentros. “Si supiéramos exactamente cuál es el problema ya lo habríamos solucionado, pero todavía no pudimos. Estamos investigando qué que es lo que está pasando. No sabemos si se metieron sin entradas o si las compraron y hubo fallas en el sistema. Ese control lo vamos a hacer a partir de ahora”.

“Manejamos un show de cuarenta mil personas, tenemos un diez por ciento de esa cantidad de gente trabajando para que no haya problemas y no está funcionando, no alcanza. Estamos trabajando para los que hacen las cosas bien, para los que pagan sus cuotas y tienen todo el derecho de ir a la cancha puedan hacerlo y esto no vuelva a pasar. Esto es una situación irreal, pero lamentablemente es lo que vivimos”, sumó en diálogo con Pressing Deportivo.

Por otro lado, el vice habló del regreso del público visitante: “Volver a tener una fiesta de visitante es un privilegio que debemos disfrutar y agradecer al club que nos lo permite. Vamos a colaborar como institución para que nuestros hinchas disfruten”.

