El Sindicato de Trabajadores Municipales logró adelantar el acuerdo paritario. Así, el 10 por ciento acordado para agosto se adelantó a julio, con el objetivo de que el salario de los trabajadores esté 3 0 4 puntos por encima de la inflación y así pueda sostenerse el poder adquisitivo. "No es un aumento salarial", sostuvo Antonio Ratner, secretario general del gremio, en diálogo con Radio Sí 98.9.

Según lo acordado con el Poder Ejecutivo, el 10 por ciento de incremento que estaba pensado para agosto se adelantará a julio. De esa manera, el mes que empieza el incremento salarial será del 42 por ciento y en agosto llegará al 48 por ciento. Para lo que resta del año, queda la posibilidad de aplicar la cláusula de revisión.

"Eso no es aumentar el salario. Nos conformamos con no perder el poder adquisitivo, con estar un poco más arriba del proceso inflacionario", subrayó Ratner. Y diferenció: "No es un aumento salarial porque no nos permite proyectar, ni comprarse un televisor, cambiar el auto o arreglar la casa. Hoy los aumentos van a parar al changuito del supermercado".

La nota completa: