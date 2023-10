El presidente de la departamental Rosario de la Unión Cívica Radical, Alejandro Villalba, consideró que “en su mayoría” las expresiones del radicalismo “irán para no votar a Javier Milei”. Sin ninguna declaración orgánica aún, el referente local aseguró que las ideas del candidato libertario están en la vereda de enfrente a la UCR. “Todavía resta ver qué se debate y decide, pero no me parece que se vaya a plantear el voto a Milei”, sostuvo en Sí98.9.

Villalba apuntó a que tanto él como varios correligionarios en todo el país tienen una postura más definida: no hay que votar a Javier Milei. “Ha sido muy agresivo con el radicalismo y la figura de Ricardo Alfonsin, que evidentemente le molesta lo que significa. Pero independientemente de eso, aunque hubiera tenido otra postura táctica, vemos que está del otro lado”, explicó Villalba. Y ejemplificó: “Se están por cumplir 40 años del retorno a la democracia, y todas sus manifestaciones han sido negacionsitas y anti derechos. Aunque Milei hubiera tenido otra postura más cerebral o táctica respecto del radicalismo, no hubieramos estado con él, es una mirada del conjunto no simplemente porque nos agravió”.

Villalba consideró que en su caso, las diferencias con el candidato libertario son “insalvables” e hizo hincapié en la necesidad de preservar las instituciones y el pacto democrático, considerando que lo falta es “profundizar en democracia y estado”.

“No creo ser la única voz que está planteando esto. Hay tiempo para ir reflexionando y tomando alguna postura. Lo mejor va a ser dejar que decante y que la mayoría haga lo que la conciencia le dicte”, concluyó.

La entrevista completa: